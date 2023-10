Wytwórnia Walt Disney kończy 100 lat! Przypominamy najlepsze bajki lat 90.

„Król Lew”



Targany niesłusznymi wyrzutami sumienia po śmierci ojca mały lew Simba skazuje się na wygnanie, rezygnując z przynależnego mu miejsca na czele stada.



„Toy Story”



W świecie zabawek Andy'ego, których niekwestionowanym liderem był dotychczas kowboj Chudy, pojawia się nowa zabawka - astronauta Buzz.



„Mulan”



Aby ratować ojca przed śmiercią na wojnie, Mulan ucieka z domu i przebrana za mężczyznę szkoli się w armii.



„Aladyn”



Ubogi Aladyn odnajduje cudowną lampę z Dżinem i próbuje zdobyć miłość księżniczki Dżasminy, lecz na drodze staje mu wezyr Dżafar.



„Dawno temu w trawie”



Mrówki ciężko pracują wiosną i latem, by zebrać jedzenie na haracz dla koników polnych. Flik nie godzi się z tym, dlatego wyrusza w świat, poszukując owadów mogących ochronić mrowisko.



„Piękna i Bestia”



Zaklęcie wróżki zamienia okrutnego księcia w przerażającą Bestię. Aby zdjąć urok, Bestia musi zdobyć miłość pięknej Belli.



„Herkules”



Narodzinom Herkulesa, syna Zeusa i Hery, towarzyszy radość rodziców, oraz zazdrość stryja, Hadesa. Podstępny bóg Podziemi dołoży wszelkich starań, by pozbyć się bratanka.



„Pocahontas”



Opowieść o miłości młodej Indianki i angielskiego żołnierza, który przybył do Nowego Świata z wyprawą kolonizatorów.



„Anastazja”



Ania, uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamiętając swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, najmłodszą córkę cara Mikołaja II.



„Tarzan”



Po katastrofie morskiej niemowlę wraz z rodzicami trafia na bezludną wyspę. Kiedy ojciec i matka zostają zabici przez geparda, dziecko ratuje małpa, która decyduje się je wychować.



„Niezwykła Przygoda Kubusia Puchatka”



W wyniku nieporozumienia Kubuś wierzy, że zaginął jego najlepszy przyjaciel, Krzyś. Zatem wraz z innymi towarzyszami – Prosiaczkiem, Tygryskiem, Kłapouchym i Królikiem – wyruszają na odważne poszukiwania w Stuwiekowym Lesie.

Wszystkie produkcje Walta Disneya oglądać możemy w Polsce na platformie Disney+. Z okazji 100-lecia, od początku 2023 roku w serwisie pojawiały się klasyczne filmy wytwórni, które zostały poddane rekonstrukcji cyfrowej.

Procesem renowacji zajmował się zespół Walt Disney Studios Restoration and Preservation pod kierownictwem Kevina Schaeffera, we współpracy z kreatywnymi doradcami z Walt Disney Animation Studios. W skład drugiej grupy wchodzili: Dorothy McKim, producentka projektów specjalnych i animacji 2D, Mike Giaimo (scenograf znany m.in. z pracy przy „Krainie Lodu” i „Życzeniu”), sprawujący nadzór kolorystyczny nad filmami, oraz legenda animacji – Eric Goldberg (który kierował animacją w „Aladynie” i wyreżyserował „Pocahontas” oraz dwa odcinki „Fantazji 2000”). Ten sam zespół niedawno odrestaurował „Kopciuszka”, a obecnie pracuje nad renowacją „Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków”.

Na Disney+ znajdziemy ponad 300 tytułów Walta Disneya

Na Disney+ widzowie znajdą ponad 300 tytułów ze studia Disneya i Pixara, w tym całą serię „Toy Story", film „Co w duszy gra", nominowany do Nagrody Akademii film „Luca", oraz uhonorowany Oscarem „Nasze magiczne Encanto” (Walt Disney Animation Studio). Subskrybenci, obok uwielbianych klasyków, takich jak „Kopciuszek", „Zaplątani", „Księżniczka i żaba" czy „Mała syrenka" mają dostęp do najnowszych hitów kinowych. W ofercie są również setki seriali, filmów krótkometrażowych i programów Disney Channel, w tym „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot" oraz „Fineasz i Ferb".

