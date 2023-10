Powstanie film „Rick i Morty”. Twórcy rozmawiali już z... Zackiem Snyderem

Jak ujawnił Dan Harmon w rozmowie z „The Hollywood Reporter”, reżyser „Ligii Sprawiedliwości” wezwał go kiedyś na spotkanie w wytwórni Warner Bros., aby omówić potencjał stworzenia filmu o Ricku i Mortym.

– To nie jest tak, że powiedział „ja to zrobię”. Jest jednak ogromnym fanem i stwierdził, że jak będzie mógł w jakikolwiek swoją osobą pomóc w tym, aby ten projekt doszedł do skutku, to podejmie się tego wyzwania – wyjaśnił współtwórca animowanego serialu, dodając, że był tym faktem zaszczycony. – Film o Ricku i Mortym pojawi się więc, jak tylko Zack Snyder wróci z wakacji – żartował Harmon.

W niedzielę 15 października premierę będzie miał 7. sezon serii „Rick i Morty”, a współtwórca produkcji przyznaje, że poczuł ostatnio, że faktycznie jest to czas, aby działać w kierunku powstania filmu o tych bohaterach. Jak wyjaśnił, jest już jedną rozmowę z dyrektorami wytwórni Warner Bros. w tej sprawie. Podkreśla, że wciąż szuka „właściwego pomysłu” na film.

– Moją filozofią mogłoby być stworzenie trwającej 90 minut wyjątkowej przygody Ricka i Morty'ego, mając na to dużo większy budżet – powiedział. – Zrobić absolutnie niesamowity „odcinek” – podkreślił.

„Rick i Morty” – o czym jest serial?

„Rick i Morty” to wyróżniony dwoma nagrodami Emmy animowany serial komediowy Adult Swim. Jego głównymi bohaterami są genialny, lecz socjopatyczny naukowiec, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie.

W każdym 30-minutowym odcinku śledzimy przygody, jakie Rick Sanchez, mieszkający ze swoją córką Beth i jej rodziną, przeżywa podczas międzygalaktycznych eskapad, w których towarzyszą mu córka, zięć Jerry, wnuczka Summer i wnuk Morty.

W Polsce serial „Rick i Morty” oglądać możemy na HBO Max.

