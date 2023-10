Gdzie oglądać film „Ania” o Annie Przybylskiej? Podpowiadamy

Anna Przybylska zyskała sympatię widzów przede wszystkim jako aktorka serialowa – grała m.in. w „Złotopolskich”, „Daleko od noszy”, „Klubie szalonych dziewic” i „Komisarzu Alexie”. Publiczność doceniła także jej role w filmach – najbardziej znane z nich to „Sęp”, „Rh+”, „Kariera Nikosia Dyzmy” i „Superprodukcja”.

Film „Ania”. Reakcja widzów

Film o jej życiu, zatytułowany „Ania”, premierę miał w 2022 roku podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Seans zakończył się gromkimi oklaskami, a widzowie nie mogli powstrzymać łez.

– Seans był bardzo wzruszający. Film jest też śmieszny, na pewno będzie dużo śmiechu, dużo pozytywnych emocji, ale niestety wiadomo, że nie jest to film, który kończy się happy endem. Jest to prawdziwa historia, więc też są smutne momenty, ale to film, który jest przepięknie zrobiony i przede wszystkim delikatnie – oceniła po seansie córka Przybylskiej Oliwia Bieniuk w rozmowie z TeleMagazynem. Dodała też, że produkcję traktuje jako „powrót do wspomnień” i „przypomnienie swojej mamy”.

Prace nad filmem trwały przez wiele lat. Twórcami są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski, odpowiedzialni m.in. za filmy o Krzysztofie Krawczyku i Maryli Rodowicz, emitowane na antenie TVP. Produkcję miała swoją ogólnokrajową premierę 5 października 2022 roku.

Film „Ania”. Gdzie obejrzeć?

Film „Ania” oglądać można na platformie TVP VOD. Od 12 października produkcja dostępna będzie do obejrzenia także na platformie Netflix.

