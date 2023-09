Sophie Turner i Joe Jonas się rozwodzą? „Od 6 miesięcy mają poważne problemy”

Aktorka znana głównie z roli Sansy Stark w serialu „Gra o tron” i muzyk oraz aktor, którego szeroka publika kojarzyć może z produkcji Disney Channel, jak seria filmów „Camp Rock”, są małżeństwem od 1 maja 2019 roku.

Ich ślub był dla wszystkich zaskoczeniem, ponieważ celebryci pochwalili się nim dopiero po fakcie. Oboje udostępnili zdjęcia w mediach społecznościowych i dzięki temu ta wiadomość dotarła do mediów. Jak się okazało – doszło do dwóch ceremonii – jednej w Las Vegas, gdzie ślubu udzielił im sobowtór Elvisa Presley'a i drugiej – bardziej wystawnej we Francji. Para zaręczyła się w październiku 2017 roku. W lipcu 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, a dwa lata później druga.

Joe Jonas i Sophie Turner mają „poważne problemy”

Źródło TMZ przekazało, że od ponad 6 miesięcy para ma „poważne problemy”. Informator twierdzi, że przez ostatnie 3 miesiące dziećmi zajmuje się tylko Joe Jonas, nawet gdy koncertuje.

Mimo rewelacji podanych przez plotarskie media, Joe Jonas i Sophie Turner nie skomentowali wciąż tych doniesień. Żadnych wskazówek co do potencjalnego rozstania pary nie znajdziemy też na ich profilach w mediach społecznościowych. Jeszcze dwa tygodnie temu Turner zamieściła na Instagramie fotkę, jak wspólnie ze swoim mężem wchodzi ze stadionu Yankee, tuż po koncercie The Jonas Brothers. Grupa w zeszłym miesiącu rozpoczęła trasę koncertową, która potrwa do 2024 roku.

