Syn Skiby nie pojawił się na jego ślubie. Podał powód

19 sierpnia 2023 roku Krzysztof Skiba poślubił młodszą o 26 lat Karolinę Kempińską. Chociaż artysta dalej jest aktywny zawodowo, to ostatnio jego życie uczuciowe najbardziej interesuje media. W grudniu 2022 roku muzyk potwierdził związek z dziewczyną i przyznał, że jest w trakcie rozwodu z wieloletnią żoną Renatą.

Skiba związał się z nową kobietą

Kiedy jeszcze małżeństwo Skiby trwało, nie opowiadał o nim zbyt dużo. Wiadomo było jedynie, że żonę Renatę poznał w czasie studiów, a kobieta pracuje na uniwersytecie, gdzie wykłada łacinę oraz grekę. Była już para doczekała się dwóch dorosłych synów, których dzieli 10 lat różnicy. Jednym z nich jest Tytus Skiba. Chłopak niedawno wyznał, że jest biseksualny i opowiedział, jak na tę wiadomość zareagował jego ojciec.

Krzysztof Skiba wziął ślub

Krzysztof Skiba chwilę po otrzymaniu rozwodu postanowił sformalizować związek z 26 lat młodszą wybranką. Już wcześniej celebryta przeprowadził się dla 33-latki z rodzinnego Trójmiasta do Łodzi. Później oboje chętnie opowiadali w wywiadach o szczegółach ceremonii, a kilka dni temu doszła ona do skutku.

Ślub Skiby i Kempińskiej odbył się w plenerze, a udzieliła go prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Nie zabrakło celebrytów. Pojawili się m.in. Michał Milowicz z partnerką, Krzysztof Ibisz i Jacek Kawalec. Koledzy Skiby z zespołu Big Cyc wykonali romantyczny utwór „Facet to świnia”. Wszystko mogliśmy śledzić dzięki mediom społecznościowym. Co ciekawe zabrakło jednak syna Skiby – Tytusa.

Syn Skiby nie pojawił się na jego ślubie

We wcześniejszych wywiadach chłopak wielokrotnie podkreślał, że nie ma z ojcem najlepszych stosunków. – Ze względu na specyfikę jego pracy zdecydowanie był ojcem z gatunku nieobecnych. Cały czas wyjazdy i koncerty, a dom był tylko kolejnym przystankiem na tej nigdy niezatrzymującej się karuzeli występów. Nie byliśmy nigdy jakoś wyjątkowo zżyci – wyznał w rozmowie z magazynem Replika.

Teraz redakcja ShowNews skontaktowała się z Tytusem Skibą i zapytała, dlaczego nie pojawił się ślubie ojca. – Nie byłem obecny [na ślubie ojca — przyp. red.]. Nie mam z ojcem kontaktu od niemal 1,5 roku. Nie dostałem zaproszenia – wyznał.

