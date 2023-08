Hakiel wyznał, co było powodem rozstania z Dominiką. Jaka relacja łączy go ze Stępień?

Plotki o rozstaniu tajemniczej Dominiki oraz Marcina Hakiela krążą w mediach już od przełomu lipca i sierpnia. Chociaż początkowo tancerz nie odnosił się do tych rewelacji, a internauci nawet podejrzewali go o związek z Magdaleną Stępień, to teraz wreszcie zabrał głos.

Marcin Hakiel rozstał się z tajemniczą Dominiką

Niedawno głośno było o kryzysie w związku Marcina Hakiela i tajemniczej Dominiki. Od pewnego czasu tancerz nie publikuje żadnych materiałów z ukochaną, ale za to nie brakuje smutnych fotek i przemyśleń w opisie. Dokładnie tak samo gwiazdor zachowywał się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek.

Po pewnym czasie koniec relacji potwierdziła tajemnicza Dominika. – Na początku lipca zakończył się mój związek. Z całego serca podziękowałam drugiej stronie za dobry czas, który przeżyliśmy razem i życzyłam powodzenia. Od tego momentu nie utrzymujemy kontaktu. Nasze córki nadal się przyjaźnią i dzięki uprzejmości mamy Helenki, planują kolejne spotkania. Mama Helenki zaufała mi w najtrudniejszym momencie swojego życia i pozwoliła opiekować się swoimi dziećmi – powiedziała w rozmowie z portalem Show News była partnerka tancerza.

Chwilę wcześniej Hakel był podejrzewany o związek z Magdaleną Stępień. W jeden z weekendów oboje opublikowali takie same kadry z apartamentu w Gdańsku. Mimo próśb o skomentowanie sprawy, oboje odmówili.

Marcin Hakiel zdradził powód rozstania z Dominiką. Wyznał, o co poszło

Teraz Marcin Hakiel zorganizował na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi i zdradził kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego. Jeden z internautów zapytał go o powód rozstania. „Nie układało nam się od jakiegoś czasu i się rozstaliśmy” – odpowiedział krótko Hakiel. Kolejny fan zapytał celebrytę, czy gdyby mógł, to wróciłby do Katarzyny Cichopek. Gwiazdor krótko odparł, że nie. Dodał, że obecnie ich stosunki dotyczą tylko wspólnych dzieci.

W dalszej części pojawił się wątek Macieja Kurzajewskiego. Okazuje się, że tancerz chciał spotkać się z dziennikarzem, ale ten zignorował jego propozycję. Marcin Hakiel na prośbę obserwujących zdradził też, co łączy go z Magdaleną Stępień. Napisał, że to jedynie przyjaźń.

