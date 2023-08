Tabloid ujawnia zaskakujące kulisy rozstania Dody i Dariusza Pachuta

Przypomnijmy, po ramówce Polsatu, Doda popłakała się w trakcie jednego z wywiadów. Ogłaszając swój nowy reality show „Doda. Dream Show”, wyznała, że marzy o tym, by być w szczęśliwym związku. Z kolei Dariusz Pachut opublikował niedawno na swoim Instagramie post, w którym odniósł się do związku z Dodą. „Pokazując swoje, szczęście poszliśmy w całkowicie złą stronę… do której nigdy nie powrócimy…” – napisał.

„SE”: Doda i Dariusz Pachut rozstali się przez zazdrość

Teraz „SuperExpress” opublikował rewelacje świadczące o tym, że związek Dody i Dariusza Pachuta miał zakończyć się przez zazdrość. Wokalistka, która zapowiedziała trasę koncertową „Aquaria Tour”, planuje także reedycję swojej ostatniej płyty. Oznacza to, że fani spodziewać mogą się nowych piosenek. Wśród nich znajdzie się prawdopodobnie utwór nagrany ze Smolastym, byłym partnerem Blanki, znanym z piosenki „Duże Oczy”. W środę 9 sierpnia na Instagramie Dody znalazło się zdjęcie na którym widać ją i rapera, obejmujących się. Z opisu wynika, że klip i piosenkę usłyszymy już 10 sierpnia.

Według informacji podanych teraz przez „SE” teledysk Dody i Smolastego miał zawierać odważne sceny, na które piosenkarka nie chciała przystać. Raper miał otrzymać pismo wysłane w imieniu Dody. „Pojawiło się tam zdanie, że Doda będzie miała duże nieprzyjemności w domu, jeżeli będzie odgrywać sceny uczuciowe z raperem, w piosence, która opowiada o miłości” – czytamy w „SE”. Według tabloidu, miał być to jeden z powodów rozstania pary.

