Cezary Pazura wyznał prawdę o „13 posterunku”. Fani powinni to zobaczyć

Pierwszy odcinek serialu „13 Posterunek” miał premierę w wigilię świąt Bożego Narodzenia. Serial opowiadał o przygodach grupy policjantów, pracujących w położonym na peryferiach miasta 13. posterunku.

W skład załogi wchodzili: komendant Władysław Słoik (Marek Perepeczko) – miłośnik cygar oraz swojego psa Pershinga; Policjantka Zofia (Ewa Szykulska) – romansująca z komendantem; posterunkowy Cezary (Cezary Pazura); posterunkowa Kasia (Aleksandra Woźniak) – skrupulatna i zakochana w Cezarym; Arnie (Piotr Zelt) – wielki fan Arnolda Schwarzeneggera; posterunkowy Luksus (Paweł Burczyk) – pragnący zrobić wrażenie na wszystkich. Komisariat często odwiedzały prostytutka Jola (Dorota Chotecka) – pierwsza miłość Cezarego oraz jego młodsza siostra Agnieszka (Agnieszka Włodarczyk).

Serial Macieja Ślesickiego był emitowany od 24 grudnia 1997 do 1 grudnia 1998 w Canal+, a następnie od 1 września 1998 do 21 stycznia 2000 na antenie telewizji Polsat.

„13 posterunek” czy jednostka straży?

Przez lata w czołówce serialu oglądać mogliśmy żółty budynek z czerwonym dachem z napisem "POLICJA", przedstawiający rzekomy 13. posterunek w Warszawie. Jak się teraz okazuje, Cezary Pazura, który grał w produkcji główną rolę, nigdy wcześniej nie widział tego miejsca na żywo. Nagrał TikToka, w którym wyjaśnił wszystko swoim fanom.

– Widzicie to? To jest „13 posterunek” z zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że ja nigdy w życiu tu nie byłem. (...) Na czołówce, która jest przyśpieszona, samochód policyjny przyjeżdżał, odjeżdżał, był dzień, aż do nocy, a w tle pracował dźwig. On budował to atrium, które teraz jest za nami. To jest niesamowite, że my aktorzy, nigdy tu nie byliśmy, my to znaliśmy jako pocztówkę, jako czołówkę – podał.

W budynku, o którym mowa, znajdującym się przy ul. Chłodnej 3 w dzielnicy Wola, mieści się teraz Jednostka Ratownicz-Gaśnicza nr 4.

– Przez 25 lat nie wiedziałem, że to jest w centrum Warszawy. Ja tu przechodziłem miliardy razy! – dodał w nagraniu Pazura.

