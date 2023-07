Randy Meisner nie żyje. Był założycielem Eagles, twórców hitu „Hotel California”

Nie żyje Randy Meisner. Muzyk był jednym z członków kultowego Eagles. Grupa stworzyła utwór, który wszyscy dobrze dziś znamy „Hotel California”.

Jeden z założycieli Eagles nie żyje

Informację o śmierci Randy'ego Meisnera przekazali inni członkowie Eagles. J„ako oryginalny basista pionierskiej grupy country-rockowej Poco, Randy był na czele muzycznej rewolucji, która rozpoczęła się w Los Angeles pod koniec lat 60. W 1971 r. Randy, wraz z Glennem Freyem, Donem Henleyem i Berniem Leadonem, założył zespół Eagles i przyczynił się do powstania albumów »Eagles«, »Desperado«, »On The Border«, »One of These Nights« i »Hotel California«” – czytamy na Facebooku grupy.

Muzyk był jednym z założycieli kultowego zespołu. Eagles założył wraz z Glennem Freyem, Donem Henleyem i Berniem Leadonem w 1971 roku. W mediach społecznościowych wspomniano też o wokalnych umiejętnościach Meisnera„. Randy był nieodłączną częścią Eagles i instrumentalną we wczesnym sukcesie zespołu. Jego zasięg wokalny był zdumiewający, co widać na jego popisowej balladzie »Take It to the Limit«” – napisano.

facebook

Randy Meisner nie żyje. Odszedł po sukcesie „Hotel California”

Randy Meisner kilka lat po założeniu grupy odszedł z niej. Decyzję podjął w 1977 roku. Jak wówczas tłumaczył, chciał skupić się na rodzinie i problemach zdrowotnych. Dodatkowo w tym samym czasie w grupie zaczęły wybuchać konflikty. Później tłumaczył też, że ze względu na zbytnie zachęcanie go do wykonywania przez niego hitu „Take It to the Limit”, a on „wolał być poza centrum uwagi”'.

Legendarny muzyk zmarł w środę 26 lipca 2023 roku w Los Angeles. Powodem były powikłania związane z chorobą płuc.