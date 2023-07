Marta z „Rolnik szuka żony” zaskoczyła nową fryzurą. Jej mąż zareagował błyskawicznie

Program „Rolnik szuka żony” od lat jest hitem stacji TVP. Przyciąga tłumy widzów przed telewizory, a uczestników skutecznie łączy w pary. Wielu rolników, a także rolniczki, znalazło już dzięki programowi prawdziwą miłość i założyła rodziny. Jedną z takich par jest Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Para niedawno wzięła drugi ślub.

Marta i Paweł z Rolnik szuka żony drugi raz wzięli ślub

Rolnik i jego wybranka doczekali się dwójki dzieci – kilkuletniej dziewczynki i małego chłopca. Zakochani pobrali się w marcu 2022, ale wówczas wzięli tylko ślub cywilny. Pod koniec czerwca bieżącego roku postanowili jednak nadrobić i zorganizowali wesele z prawdziwego zdarzenia, które trwało aż trzy dni. Nie zabrakło tradycyjnej ceremonii w kościele oraz wzruszającego pierwszego tańca. Na takie imprezie nie mogło zabraknąć prowadzącej Rolnik szuka żony Marty Manowskiej.

Chwilę po udanym świętowaniu zawarcia związku małżeńskiego przed ołtarzem Marta i Paweł wybrali się w podróż poślubną. Celebrytka zdradziła, że wyjazd był prezentem od gości, a kierunek to Norwegia. Bliscy rolnika i jego ukochanej zafundowali im wynajem domku i samochodu. Kobieta nie ukrywała, że wycieczka do wspomnianego kraju to jej wielkie marzenie.

Marta z „Rolnik szuka żony” przeszła metamorfozę. Pokazała zdjęcie

Teraz Marta Paszkin przeszła sporą metamorfozę i podzieliła się jej efektami w sieci. Gwiazda zdecydowała się na maksymalnie krótkie cięcie, a swojego długie blond włosy przekazała charytatywnie na peruki dla kobiet chorych na raka. Na zdjęciu widzimy, jak pozuje z kilka obciętymi warkoczami. Jej mąż szybko zabrał głos. „Jestem z Ciebie dumny! Mam nie tylko piękną żonę, ale też bardzo mądrą i dobrą” – czytamy w komentarzu rolnika.

