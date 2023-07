Karina z „Chłopaków do wzięcia” nie do poznania. Pokazała nową sesję

Karina Koch w programie Polsat Play „Chłopaki do wzięcia” występuje u boku swojego brata Stefana Kocha. Wspólnie mają też profil na Facebooku nazwany „Rodzeństwo Koch”, z którego ich fani dowiedzieć się mogą, co słychać u lubianych uczestników programu Polsat Play.

Karina Koch nie do poznania na nowych zdjęciach

Karolina Koch często publikuje na Facebooku relacje live. Opowiada o tym, jak ćwiczy, co gotuje czy w jakich sesjach bierze akurat udział. Teraz wzięła udział w sesji zdjęciowej z Oliwią Mierz, Aleksem Ex i Kazimierzem Jurewiczem. Na Facebooku podzieliła się jej efektami, a fani wprost nie mogą uwierzyć, że na zdjęciach jest Karina Koch.

Uwagę wszystkich zwróciły też stylizacje gwiazdy programu Polsat Play. Ma na sobie między innymi różowy zestaw treningowy, siateczkową sukienkę i botki czy kostium, na który narzuciła prześwitujący top. Pozuje przy samochodach, a także na motorze. Większość internautów chwali jej długie włosy.

„Figura petarda”; „Wyglądasz zjawiskowo”; „Wyglądasz jak milion dolarów”; „Niech mi ktoś powie, że długie włosy nie dodają uroku”; „Długie włosy i cały świat Twój”; „A ja myślałam że to Sara Jessica Parker”; „Karinka nie do poznania”; „Rewelacyjnie wyglądasz bardzo pięknie w długich włosach” – piszą internauci pod fotkami, które zebrały już ponad tysiąc „lajków” na Facebooku.

„Chłopaki do wzięcia”

„Chłopaki do wzięcia” to polski serial dokumentalny, który od 2012 roku oglądać możemy na kanale Polsat Play. Przedstawia historie mężczyzn z miasteczek i wsi, którzy szukają partnerek na całe życie. Często są to kawalerowie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, pracują dorywczo lub na czarno. Boją się ludzkich kpin. Czasami w akcie desperacji zgłaszają się do biur matrymonialnych.

