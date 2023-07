Ralph Kamiński promuje klapki ze swoją podobizną. Znamy ich cenę

Ralph Kamiński jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich artystów. Gwiazdor ma na swoim koncie aż cztery Fryderyki. Mimo że znany jest z kontrowersji, to wciąż szokuje. Na tegorocznej gali pojawił się w sukni ślubnej.

Ralph Kamiński zaskoczył współpracą z popularną marką

Artysta uwielbia żonglować stylami i wcieleniami. Już kilkukrotnie diametralnie zmienił fryzurę i styl. Niedawno miał okazję sprawdzić się w nowej roli. Pod koniec czerwca 2023 roku poprowadził koncert „KORA. Przyszłam na świat po to”, który odbył się w ramach wydarzenia Wianki nad Wisłą, emitowanego w TVN.

Pod koniec zeszłego roku głośno było o jego współpracy z siecią restauracji McDonald’s. Działalność nie wszystkim przypadła do gustu, głównie dlatego, że Ralph jest zdeklarowanym wegetarianinem.

Ralph Kamiński znów zaskoczył fanów. Promuje klapki ze swoją podobizną

Teraz wokalista ogłosił informację o kolejnej współpracy – jego podobizna znalazła się na...klapkach. Tym samym ogłosił, że zdecydował się na współpracę z popularną marką. Podkreślił też, że model jest limitowany. Na obuwiu znajdziemy kilka fotografii Ralpha Kamińskiego – z różnymi minami, ale nawet z kebabem oraz sokiem. Produkt jest już dostępny, ale jego cena nie jest niska. Fani za klapki z podobizną artysty muszą zapłacić 235 zł oraz doliczyć koszty przesyłki.

Mimo dość wysokiej ceny, internauci zachwycili się produktem. „Ralph na Kubocie? Uwielbiam Cię za ten dystans; Luksus zawsze kosztuje... soczek mnie przekonał”; „Potrzebuję ich do życia”; „Już widzę fanów: lekarki/lekarzy w szpitalu”; „Panie Rafale, klapki z Panem i kebabem to jest to, czego potrzebuję do pełni szczęścia” – czytamy.

