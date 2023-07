Danuta Martyniuk idzie pod nóż. Wyznała, na jaką operację plastyczną się zdecydowała

Danuta i Zenon Martyniuk pobrali się w lutym 1989 roku w Bielsku Podlaskim. Lider zespołu Akcent zadedykował swojej ukochanej „Sonet dla miłości”. Mają syna Daniela i wnuczkę Laurę. W 1994 roku przeprowadzili się z Bielska Podlaskiego do Białegostoku, a potem Grabówki.

Danuta Martyniuk schudła. Jak wygląda jej dieta?

W październiku 2022 roku Danuta Martyniuk w wywiadzie dla „Pytania na Śniadanie” wyznała, że narzuciła sobie sporo dietetycznych ograniczeń, dzięki czemu schudła około 20 kilogramów. Wszystko przez hejterskie komentarze, które czytała na swój temat. – Czytałam nieprzychylne komentarze w internecie na mój temat, że jestem za gruba, że wyglądam jak mama Zenka... To mnie zmotywowało. Pomyślałam: o nie! Muszę coś zmienić – powiedziała.

Jak opowiadała żona muzyka, codziennie rano zaczyna dzień od siemienia lnianego, które przygotowuje wieczorem. Pół godziny później pije kawę z mlekiem bez laktozy (1,5 proc.), a za kolejne pół godziny je owsiankę. Gotuje ją wyłącznie na wodzie, dodaje jogurt, kefir, owoce lub orzechy. Do obiadu nie podjada żadnych przekąsek, a na obiad zjada kawałek mięsa i surówkę. Danuta Martyniuk wyeliminowała z diety ziemniaki. Ostatnim posiłkiem jest oczywiście kolacja, którą je w godzinach 17-18. – Kanapeczka z chudziutką wędlinką. Wiadomo, masło, czyli cholesterol, wpływa na wagę – wyznała Danuta Martyniuk.

Danuta Martyniuk przejdzie poważną operację plastyczną

Metamorfoza Danuty Martyniuk na tym się jednak nie skończyła. W kwietniu 2023 roku w tej samej śniadaniówce opowiedziała o operacji plastycznej nosa, jaka została u niej przeprowadzona. Przyznała jednak, że nie był to zabieg tylko kosmetyczny – od wielu lat zmagała się z krzywą przegrodą. Żona artysty zapowiedziała wtedy, że szykuje się do kolejnej operacji plastycznej. – Jeszcze coś trzeba przerobić – stwierdziła.

Teraz wszystko stało się jasne. W rozmowie ze „Światem Gwiazd” Martyniuk poinformowała, że we wrześniu podda się liftingowi twarzy. – Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem jakie to ważne – powiedziała, przyznając, że jest już w trakcie mezoterapii. – Żeby efekt tego liftingu wyglądał naturalnie, muszę wzmacniać skórę – podkreśliła.

Danuta Martyniuk, żona Zenona Martyniuka, lidera zespołu Akcent

