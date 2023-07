Mick Jagger kolejny raz się zaręczył. Muzyk, który jest już pradziadkiem związał się z 44 lata młodszą kobietą

Mick Jagger jest związany z Malenie Hamrick od 2014 roku. Muzyk i jego 44 lata młodsza wybranka doczekali się syna Deverauxa Octaviana Basila, który przyszedł na świat w grudniu 2018 roku. Teraz znajomi pary przekazali mediom, że Jagger i Hamrick są zaręczeni. Celebrytka miała otrzymać pierścionek podczas podróży do Nowego Jorku. – Moim zdaniem to pierścionek obietnicy – zdradziła informatorowi.

79-letni Mick Jagger zaręczył się. Jego wybranka ma 36 lat. Kim jest i czym się zajmuje?

To już trzecie zaręczyny Micka Jaggera. Wcześniej lider legendarnej grupy The Rolling Stones był dwukrotnie żonaty. Zanim jednak do tego doszło, doczekał się pierwszej latorośli, której matką jest Marsha Hunt. W 1971 poślubił nikaraguańską modelkę Biancę Pérez-Morą Macías, z którą doczekał się jednego dziecka. Jeszcze w trakcie tego małżeństwa związał się z inną modelką Jerry Hall, z którą pobrał się w 1990 roku na Bali. Mają czwórkę dzieci: dwie córki – Elizabeth Scarlett i Georgię May Ayeeshę oraz dwóch synów – Jamesa Leroya Augustina i Gabriela Luke’a Beauregarda. Rozstali się dziewięć lat później. W tym samym roku przyszedł na świat jego kolejny syn Lucas Maurice.

Po kilku burzliwych relacjach w 2014 roku związał się z Melanie Hamrick. Dwa lata później powitali na świecie Deverauxa Octaviana Basila. 36-letnia kobieta, nowa wybranka artysty jest tancerką baletową.

Mick Jagger sześć lat temu został pradziadkiem. Jego wnuczka, której babcią jest pierwsza żony artysty, urodziła córeczkę w wieku zaledwie 21 lat. Jak sama przyznała „wczesne rodzicielstwo to rodzinna tradycja”.

