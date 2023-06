Beyonce już dzisiaj wystąpi w Warszawie. Czego możemy się spodziewać?

Beyonce wróciła na scenę w wielkim stylu. Gwiazda wydała płytę „RENAISSANCE”, a teraz spotyka się z fanami na całym świecie.

Beyonce zaśpiewa na Stadionie Narodowym. Co wiemy o koncercie?

Siódma płyta Beyonce „RENAISSANCE” jest pierwszym solowym krążkiem od sześciu lat. Diva długo kazała na siebie czekać swoim fanom, ale było warto. Krążek jest poświęcony jej dzieciom, mężowi i wujkowi Jonny'emu, a także nieżyjącemu kuzynowi, który wprowadził żonę Jay-Z w świat muzyki. Mężczyzna był gejem i walczył z HIV.

Z albumu „RENAISSANCE” pochodzą takie hity jak „Break My Soul” czy „Cuff It”, których z pewnością nie zabraknie podczas wydarzenia. Obserwując występy Beyonce w innych wielkich miastach zapewne nie zabraknie też ponad czasowych hitów jak „Crazy In Love”, „Formation” czy „Run the World (Girls)”.

Beyonce już dzisiaj da show w Warszawie

Zainteresowanie koncertem w Warszawie było tak duże, że organizatorzy postanowili je zdublować. Beyonce wystąpi na PGE Narodowy dwa dni z rzędu. Oba wydarzenia rozpoczną się o godzinie 19.30. Fani ze zwykłymi biletami mogą wchodzić od 17, natomiast ci z biletami „early entry” będą mogli zarejestrować się w godzinach 14:00-16:00.

Beyonce nie zdecydowała się na żaden support. Przygotowała natomiast spektakularne show, które będzie podzielone na trzy części. Pojawią się także covery. Gwiazda wykona piosenki takich muzyków jak Mary J. Blige, Kanye Westa oraz Jay-Z. Prawdopodobnie pojawi się też remiks z Kendrickiem Lamarem oraz hołd dla zmarłej Tiny Turner. Zapewne będzie też sławny koń, który jest rozmiarów żywego zwierzęcia. Piosenkarka wykonuje na nim jedną z piosenek. Pomysł jest nawiązaniem do okładki albumu. Na fotografii celebrytka także siedzi na srebrnym koniu. Całe show może potrwać nawet dwie i pół godziny.

