Rodzina Kory nie wiedziała o ekranizacji jej biografii? Mieli się dowiedzieć z Facebooka

Kilka dni temu informowaliśmy, że po sukcesie książki „Kora. Się żyje. Biografia” pozycja zostanie zekranizowana. Co ciekawe powstaną aż dwa filmy – jeden będzie dokumentalny, a drugi fabularny.

Jak się jednak okazuje, powstaną aż dwa filmy. Wydawnictwo Znak oraz ATM Grupa już podpisały umowę na ekranizację pozycji.

– Biografia Kory pióra Katarzyny Kubisowskiej to świetna, doskonale udokumentowana lektura. Można powiedzieć: gotowa mapa drogowa dla dokumentalisty. Już teraz, we współpracy z autorką i w porozumieniu z bliskimi Kory rozpoczynamy pracę nad gromadzeniem materiałów do filmu dokumentalnego. W planach mamy także fabułę, autorskie spojrzenie na tę niezwykłą artystkę – mówił podczas wspólnego spotkania w Warszawie w siedzibie firmy Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy.

Rodzina Kory dowiedziała się o kręceniu jej biografii z Facebooka? Do sprawy odniosła się autorka książki

Teraz na jaw wyszło, że bliscy legendarne wokalistki nie mieli pojęcia o tym pomyśle. Ta informacja wyszła na jaw dzięki komentarzowi na Facebooku. „W porozumieniu z bliskimi Kory'? A proszę doprecyzować, o jakich bliskich państwo tu piszą, bo z tego, co wiem, spadkobiercy Kory o tym 'pomyśle' dowiedzieli się z Facebooka” – napisała Katarzyna Zielonka, która prywatnie jest partnerką Szymona Sipowicza, syna Kory.

Natomiast jak dowiedział się portal Plejada, synowie Kory wiedzieli o filmie wcześnie, ale nie zgodzili się na film o swojej mamie. Z kolei Kamil Sipowicz przyznał, że absolutnie nie wiedział o pomyśle. W rozmowie z redakcją autorka książki podkreśliła, że informowanie bliskich o ekranizacji nie jest jej obowiązkiem.

– To już nie dotyczy mnie, to są rzeczy, które załatwia producent. Wszystkie działania prezesa są poza mną, on podejmuje decyzje i nie jestem osobą, która rozmawia, nie pośredniczy i niczego nie załatwia – powiedziała Katarzyna Kubisiowska, autorka książki, która będzie też pracować przy tworzeniu scenariusza.

