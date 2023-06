Andrzej Sołtysik zwrócił się do widzów „Dzień Dobry TVN”. „Nie powie już »dzień dobry«”

W wydanym oświadczeniu stacja TVN poinformowała, że z programem „Dzień Dobry TVN” żegnają się Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. W formacie nie zobaczymy też Agnieszki Woźniak-Starak oraz Małgorzaty Rozenek-Majdan, które jednak w zamian otrzymają własne programy.

Prowadzący „Dzień Dobry TVN” pojawią się w teraz nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Nie jest jasne, co stanie się z Filipem Chajzerem.

Informacje o „pożegnaniu się” z formatem skomentowała już Anna Kalczyńska, pisząc na Twitterze o trudnych kulisach swojej pracy i zaznaczając, że w końcu może złapać „głęboki oddech”. Teraz sprawę skomentował także Andrzej Sołtysik.

Andrzej Sołtysik żegna się z widzami „Dzień Dobry TVN”

Na InstaStory Patrycji Sołtysik-Czop, żony Andrzeja Sołtysika, pojawiło się w piątek przed południem zdjęcie z dziennikarza z informacją, że mimo zwolnienia z programu „Dzień Dobry TVN”, nie zrezygnuje on z kariery w telewizji. „Andrzej prosił, aby przekazać wszystkim, że choć nie powie już dzień dobry, to zdecydowanie nie mówi do widzenia” – czytamy.

Wcześniej żona Sołtysika przyznała też, że obchody Dnia Ojca wyobrażała sobie zupełnie inaczej. „Dzisiejszy dzień miał wyglądać zupełnie inaczej. Ale przede wszystkim jest to Dzień Ojca i to się nie zmieni” – dodała.

Dziennikarze zwolnieni z „Dzień Dobry TVN”

Anna Kalczyńska debiutowała w Dzień Dobry TVN w 2014 roku. 2 lata później u jej boku w programie stanął Andrzej Sołtysik. Dziennikarz już wcześniej współprowadził wakacyjne wydania programu (od września 2007 do grudnia 2012). Małgorzata Ohme do zespołu dołączyła w 2019 roku, a Małgorzata Rozenek-Majdan – w 2022 roku.

Czytaj też:

Rewolucja w „Dzień Dobry TVN”. Anna Kalczyńska zdradziła trudne kulisy pracyCzytaj też:

Gwiazda serialu TVP wzięła ślub ze swoją partnerką. Tak wyglądała uroczystość