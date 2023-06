Robert Makłowicz pokazał nagranie z synami. Założyli wspólny biznes

Robert Makłowicz to znany kucharz, podróżnik, prezenter telewizyjny, który pasjonuje się odkrywaniem kulinarnych tajemnic z różnych regionów świata. Jest znany i lubiany, nic więc dziwnego, że postanowił po raz kolejny wykorzystać swoją popularność. Tym razem założył własny biznes i to ze swoimi synami. Zaskoczył fanów i pokazał światu Mikołaja i Ferdynanda.

Robert Makłowicz pokazał synów

Wieloletnie doświadczenie w programach telewizyjnych uczyniło z Makłowicza gwiazdora kulinarnego. Jego charyzma i pasja zainspirowały wielu ludzi do eksperymentowania w kuchni i odkrywania nowych smaków. Okazuje się, że jego pasję do gotowania i podróżowania odziedziczyli również jego synowie.

Dowodem na to jest wspólny biznes, który właśnie zdecydowali się zaprezentować światu. Na Instagramie pojawiło się krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć archiwalne zdjęcia Makłowiczów. Widać na nich Mikołaja i Ferdynanda w dzieciństwie. Zaraz po tym pojawia się scena z teraźniejszości – obaj synowie dumnie stoją obok taty, a Robert Makłowicz nonszalanckim gestem zdejmuje okulary przeciwsłoneczne i patrzy prosto w obiektyw. To nagranie promuje wspólną markę ojca i synów, czyli Makłowicz i synowie.

„Robert, Mikołaj i Ferdynand – poznajcie markę Makłowicz i Synowie! Spróbujcie produktów, które stworzyliśmy, inspirując się naszymi najlepszymi doświadczeniami. Zapraszamy Was do kulinarnych podróży bez wychodzenia z domu!” – czytamy w opisie nagrania.

Post ten wzbudził spore emocje wśród fanów. Jeden z nich postanowił zapytać: „Pytanie do synów (na pewno nigdy go nie słyszeli) kto gotuje w domu?”. Na pytanie zdecydował się odpowiedzieć Ferdynand Makłowicz: „Czekaliśmy na to pytanie! A odpowiedź najprostsza pod słońcem, ten kto ma czas”.

Na razie jednak nikt nie ujawnił, czym dokładnie będzie zajmować się marka Makłowiczów, jednak można podejrzewać, że chodzi o catering. Z pewnością jednak niedługo się przekonamy, na jaki pomysł wpadł Makłowicz i synowie.

