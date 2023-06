Ada z „Rolnik szuka żony” pokazała zdjęcia z wieczoru panieńskiego. Potem musiała się tłumaczyć

Program „Rolnik szuka żony” od lat jest hitem stacji TVP. Przyciąga tłumy widzów przed telewizory, a uczestników skutecznie łączy w pary. Wielu rolników, a także rolniczki, znalazło już dzięki programowi prawdziwą miłość i założyła rodziny. Teraz do tego grona niedługo dołączy kolejna para. Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek szykują się bowiem do ślubu.

Ada z „Rolnik szuka żony” pokazała zdjęcia z wieczoru panieńskiego

Wiele par przed ślubną ceremonią organizuje wieczory panieńskie i kawalerskie, by po raz „ostatni” pobawić się w gronie bliskich przyjaciół lub przyjaciółek i pożegnać status singla. Ada Jasiaczek też zdecydowała się zorganizować wieczór panieński, a zdjęciami pochwaliła się na Instagramie.

Wieczór panieński Ady był utrzymany w stylu rustykalnym. Wybranka rolnika nie kryła swojej radości. „Cieszyło mnie to wydarzenie. To, że miałam okazje zobaczyć się z koleżankami i siostrą. To, że to coś nowego w moim życiu. W końcu nigdy nie wychodziłam wcześniej za mąż” – napisała na Instagramie.

Ada pochwaliła się zdjęciami w sieci i widać było, że doskonale się bawiła. To widocznie nie spodobało się jednej z jej obserwatorek, która postanowiła zadać jej pytanie. „Zastanawia mnie, dlaczego tak bardzo się ekscytujesz wieczorem panieńskim?”. Ada zareagowała.

„Podjęłam decyzję, że tą energią chcę również podzielić się z moimi obserwatorami. Doceniam w życiu bardzo małe rzeczy, doceniam nawet to, że świeci słońce, że dziewczyny poświęciły swój czas dla mnie, doceniam to, że mam wspaniałe osoby wokół siebie, doceniam to, że chciały tam być ze mną” – napisała wybranka rolnika.

Ada i Michał szybko się w sobie zakochali i błyskawicznie podjęli decyzję, że chcą spędzić ze sobą życie. Rolnik oświadczył się swojej wybrance tuż przed finałem ostatniej edycji.

