„Nasz nowy dom” ma problemy po zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Architekt apeluje

Od kilku tygodni głośno jest o programie „Nasz nowy dom” ze względu na rewolucje, którą przeprowadził Edward Miszczak. Dyrektor programowy zwolnił Katarzynę Dowbor, która przez 10 lat prowadziła program i wystąpiła aż w 20 sezonach. Teraz trwają pracę nad nowym sezonem z nową prowadzącą w roli głównej – Elżbietą Romanowską. Okazuje się jednak, że ekipa mierzy się z niemałym problemem. Aż architekt programu wystosowała apel do widzów.

„Nasz nowy dom” ma problemy po zwolnieniu Katarzyny Dowbor

Martyna Kupczyk, która pracuje jako architekt w „Naszym nowym domu”, prowadzi profil na Instagramie, na którym chętnie ujawnia szczegóły programu. Tym razem postanowiła odezwać się do widzów i zaapelować, żeby... pomogli ekipie znaleźć potrzebujące rodziny, którym można pomóc i wyremontować ich domy. Okazuje się, że obecnie nikt się nie zgłasza do udziału w programie!

– Rozpoczęliśmy kolejny sezon, już go montujemy, ale tych rodzin zgłasza się do nas niewiele, więc jeśli znacie kogoś, kto żyje w złych warunkach, a my możemy pomóc, to zgłaszajcie taką rodzinę, porozmawiajcie z nimi. Niech do nas napiszą – powiedziała Martyna Kupczyk.

Martyna Kupczyk podkreśliła również, że w programie „Nasz nowy dom” to rodziny są najważniejsze. – Kochani nie zapominajmy też, że „Nasz nowy dom” to jest misja i rodziny są tu najważniejsze Wyremontowaliśmy już prawie 300 domów, więc 300 rodzin żyje w bardzo dobrych warunkach i to jest najważniejsze. A my chcemy cały czas pomagać, jeździć po całej Polsce i remontować – powiedziała.

Przypomnijmy, że po tym, jak Katarzyna Dowbor została zwolniona z programu, internauci zaczęli ostro komentować decyzję Edwarda Miszczaka, podkreślając, że nie zamierzają oglądać nowego sezonu programu.

Czytaj też:

Katarzyna Skrzynecka skomentowała zwolnienie Katarzyny Dowbor. Zwróciła uwagę na jej zachowanieCzytaj też:

Dowbor o Miszczaku: Widocznie jestem za stara dla pana dyrektora