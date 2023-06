Piotr Gąsowski wspomina „TTBZ”. Ocenił, czy Maciej Dowbor powinien odejść z show

Piotr Gąsowski przez lata występował w roli prowadzącego program „Twoja twarz brzmi znajomo” u boku Macieja Dowbora. W styczniu tego roku pożegnał się z jednak z show. Zrobił to w imię solidarności ze swoją przyjaciółką, Katarzyną Skrzynecką, która została zwolniona przez Edwarda Miszczaka. „Odchodzę wraz z tobą i też jak najgoręcej dziękuję wszystkim twórcom i współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać” – napisał wtedy Piotr Gąsowski. Teraz wraca wspomnieniami do programu i mówi o Macieju Dowborze.

Piotr Gąsowski ocenia, czy Maciej Dowbor powinien odejść z „TTBZ”

Piotr Gąsowski był gościem podcastu „WojewódzkiKędzierski”, gdzie przyznał, że tęskni za programem „Twoja twarz brzmi znajomo”.

„(...) tęsknię za tym programem. Dlaczego? Bo jestem silnym jego współtwórcą. Była tam kupa moich pomysłów i do tej pory jest. Pisałem połowę tekstów do wszystkich piosenek, przetworzeń. Wymyślałem skecze i dawałem bardzo dużo od siebie. Prowadziłem 17 edycji i tęsknię za tym programem, bo nie traktowałem tego jak pracy. Wyżywałem się, lubiłem tam przychodzić” – powiedział Piotr Gąsowski.

Kuba Wojewódzki spytał go również, czy jego zdaniem Maciej Dowbor powinien zachować się tak jak on i również opuścić „TTBZ” w imię solidarności ze swoją mamą, która została zwolniona z programu „Nasz nowy dom”.

„Nie dotyczy to jego życia w żaden sposób. To jest zupełnie inny program, zupełnie inna redakcja. Na miejscu Kasi Dowbor chyba nie chciałbym, żeby mój syn odszedł” – powiedział Piotr Gąsowski.

Co ciekawe, Maciej Dowbor faktycznie wpadł na taki pomysł, by odejść z show. Katarzyna Dowbor wspomniała o tym w rozmowie z „Super Expressem”. „Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: „Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program”. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała” – powiedziała Katarzyna Dowbor.

