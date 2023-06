TVP zmienia reżysera, który obraził Dodę. „Nie ma zgody na obrażanie kobiet”

Wielkimi krokami zbliża się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu i już jest o nim głośno. Wszystko przez skandaliczne zachowanie reżysera, który obraził Dodę podczas nagrań wizualizacji. Artystka ma wystąpić podczas festiwalu, jednak doszło do szokujących wydarzeń, o czym opowiedziała na swoim instagramowym profilu.

– Jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec. Skończyliśmy nagrywać wizualizacje do Opola, jest okropna atmosfera. Reżyser przyszedł, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w d***. Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie: „Wypier***. Odpier*** się, rób sobie sama festiwal” – powiedziała zapłakana i roztrzęsiona artystka.Na koniec dodała, że nie wie, czy będzie w stanie wystąpić podczas imprezy. We wszystkich postach oznacza też profil „Bądźmy Razem TVP”. Reżyser i Telewizja Polska przeprosili artystkę, ale na tym nie koniec.

TVP zmienia reżysera, który obraził Dodę

Mikołaj Dobrowolski, który obraził Dodę, wystosował oficjalne przeprosiny. Stwierdził, że jest „mu przykro” i „poniosły go emocje”. To jednak nie wystarczyło i mężczyzna został odsunięty od współpracy z artystką. Będzie jednak reżyserował koncert „Debiutów”. Telewizja Polska zdecydowała, że z Dodą będzie współpracowała inna osoba – Beata Szymańska, która odpowiada też za niedzielny koncert „Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności”. Doda i Beata Szymańska spotkały się już na planie „Szansy na sukces”.

„Pani dyrektor była zbulwersowana. Oficjalnie przeprosiła Dodę w imieniu całego TVP. Powiedziała, że nie ma zgody na obrażanie kobiet i wulgarne odzywki w Telewizji Publicznej. Wymieniła reżysera show Dody na Beatę Szymańską, która reżyserowała »Szansę na sukces« i z którą Doda ma super kontakt. Cała ekipa odczuła ulgę i dołoży wszelkich starań, żeby nie zmarnować pracy, którą włożyli w show” – powiedział informator serwisu Plotek.

Wszystko wskazuje więc na to, że Doda wystąpi w Opolu, a jej fani nie muszą się martwić, że nie zobaczą swojej ulubionej artystki na scenie.

