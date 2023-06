Dariusz Pachut podsumował związek z Dodą. Padły zaskakujące słowa

Dariusz Pachut i Doda są ze sobą związani od kilku miesięcy. Para ujawniła swoją relację niemal tuż po zakończeniu programu wokalistki „Doda. 12 kroków do miłości”, wybierając się razem w podróż do Wietnamu. Od tego momentu zarówno Dariusz Pachut, jak i Doda regularnie publikują na Instagramie wspólne zdjęcia i nagrania. Nie kryją swojego uczucia i chętnie się nim chwalą w swoich social mediach. Takiego wyznania ukochanego Dody nikt się jednak nie spodziewał. Mężczyzna podsumował ich związek na Instagramie.

Dariusz Pachut podsumował związek z Dodą

Dariusz Pachut opublikował zdjęcie z Dodą na swoim profilu. Nie byłoby to na pewno nic dziwnego, gdyby nie fakt, jakich słów użył w opisie do fotografii. Wygląda na to, że artystka na poważnie zawróciła mu w głowie, a podobnego uczucia nie zaznał nigdy wcześniej.

„W życiu spotkasz tylko jedna osobę, z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenie, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie pustej zapalniczki…” – napisał Dariusz Pachut o Dodzie.

Wyznanie to zachwyciło fanów pary. „Dbaj proszę o Naszego elfa. To cudowna kobieta”, „I oby tak już do końca życia”, „Dorcia jest najlepsza!!! Kochaj ją jak nikt inny”, „Proszę tego nie zmarnować”, „Najpiękniejsza para”, „Życzę Wam tego aby już do końca życia razem” – komentują internauci.

Dariusz Pachut i Doda są niemal nierozłączni. Uwielbiają razem podróżować, co chętnie pokazują na swoich profilach, chwaląc się wspólnymi zdjęciami z różnych miejsc na świecie. Dają sobie jednak również przestrzeń – Dariusz Pachut jest sportowcem i w swoich ekstremalnych wyprawach sam bierze udział. Często wyjeżdża również ze swoimi dziećmi. W tym czasie Doda spędza czas ze swoją rodziną lub skupiając się na swoich projektach. Niedługo Dariusz Pachut zamierza zjechać na linie z dziesięciu najwyższych wodospadów świata. Ten cel planuje osiągnąć z ekipą sportowców. „Mieliśmy najpierw pomysł, by zjechać tylko z Salto Angel, ale po krótkim szperaniu w internecie okazało się, że już to zrobiono. Dlatego postanowiliśmy zrobić nie jeden, a dziesięć najwyższych wodospadów świata, z których wtedy aż osiem było dziewiczych” – mówił w Radiu Zet. „Dorota bardzo mnie wspiera, kibicuje mi. No i pomaga w pakowaniu, a to jest dobry znak” – przyznał Dariusz Pachut.

