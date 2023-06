Katarzyna Cichopek pokazała, jak spędziła weekend. Internatom to się nie spodobało

Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie zgromadziła całkiem spore grono followersów. Az 580 tysięcy osób obserwuje jej codzienne poczynania. Okazuje się jednak, że na jej profilu nie brakuje również krytyków. Ujawnili się, gdy Katarzyna Cichopek pochwaliła się tym, jak spędziła weekend.

Katarzyna Cichopek pokazała, jak spędziła weekend

Podczas gdy większość gwiazd z polskiego show-biznesu słoneczną niedzielę spędziła na marszu, Katarzyna Cichopek zdecydowała, że woli wybrać się na piknik.

„Chwilo trwaj” – napisała Katarzyna Cichopek i do wpisu dodała liczne hashtagi #piknik #dayoff #wolne #weekend #weekendtime #familytime #chwilotrwaj.

Można było się spodziewać, że pracując w TVP, Katarzyna Cichopek nie pójdzie na marsz. Niektórzy zdecydowali się jednak wypomnieć to jej w komentarzach. „Piknik to w Warszawie na manifestacji”, „Ona się boi, bo a nuż reżimowa TVPiS ja zwolni?”, „Nie dla wszystkich takie dobre chwile, ludzie dlatego wyszli na ulicę żeby pokazać niezadowolenie z tych rządów”, „Pani Katarzyno, pewnie jak pani wie (tvp) na dzisiejszym marszu była garstka ludzi. Dużo pani nie straciła” – pisali internauci. Katarzyna Cichopek nie zareagowała na krytyczne komentarze.

Co ciekawe, Katarzyna Cichopek nie wybrała się na piknik z Maciejem Kurzajewskim. Jej ukochany poleciał bowiem na Sardynię, by spędzić czas ze swoim synem, który niedawno został ojcem. To kolejna wizyta prezentera u Franciszka. Wtedy Maciej Kurzajewski był we Włoszech z Katarzyną Cichopek. Nie wiadomo, dlaczego teraz para nie poleciała tam razem.

