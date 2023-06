Blanka z międzynarodowym sukcesem na koncie. Pokonała znanych artystów

Blanka zyskała popularność dzięki Eurowizji 2023. Choć konkursu nie wygrała, to jednak zrobiło się o niej wyjątkowo głośno i zajęła dość wysokie, jak na polskich artystów, 19. miejsce. Początkowo musiała zmierzyć się z ogromną falą krytyki i hejtu, a ostatecznie doceniono jej starania, a samo dojście do finału Eurowizji było niemałym sukcesem. Teraz Blanka może pochwalić się kolejnym i to międzynarodowym!

Blanka z sukcesem międzynarodowym na koncie

Okazuje się, że utwór Blanki „Solo” zyskuje coraz większe grono fanów i to na całym świecie. Eurowizyjna piosenka została już odsłuchana przez ponad 3 miliony 120 tysięcy słuchaczy na Spotify. To naprawdę spory sukces, zwłaszcza że Blanka pokonała innych popularnych polskich artystów. Dawid Podsiadło, który podbija muzyczny rynek od lat, miał ponad 2 miliony 990 tysięcy mniej słuchaczy!

Bez wątpienia sukces na Spotify jest powiązany z udziałem Blanki w Eurowizji. Słuchacze z całego świata interesują się wokalistką i ponownie chcą posłuchać jej utworu. Nikt się jednak nie spodziewał, że „Solo” zyska aż taką popularność. Wcześniej oskarżano nawet Blankę o plagiat! Tuż po finale Eurowizji na TikToku jeden z użytkowników stwierdził, że utwór jest łudząco podobny do piosenki Clean Bandit i Demi Lovato o takim samym tytule. „Oglądałem Eurowizję, gdy nagle rozpoznałem tę piosenkę. A wy co sądzicie?” – napisał na krótkim wideo, w którym porównał oba utwory.

Wtedy w sieci zawrzało. Niektórzy zgadzali się z tiktokerem, inni nie słyszeli żadnego podobieństwa. „To takie same piosenki”, „Wreszcie ktoś to usłyszał”, „Cieszę się, że nie tylko ja to wychwyciłam”, „To praktycznie ta sama piosenka” – komentowali internauci. Inni byli oburzeni i stawali w obronie Blanki. „Nie słyszę żadnego podobieństwa”, „Takie same są tylko tytuły, nic więcej”, „To niemożliwe, żeby stworzyć piosenkę, która w ogóle nie przypomina żadnej innej” – komentowali.

