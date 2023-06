Rozenek-Majdan dla „Wprost”: Już niedługo w Sejmie czytanie naszego projektu obywatelskiego

Za nami gala ShEO Awards 2023. „Wprost” jak co roku uhonorował kobiety, które nie tylko są wybitne w swojej branży, ale torują drogę innym kobietom. Wśród nagrodzonych znalazły się tak wybitne nazwiska jak Katarzyna Dowbor, Aleksandra Żebrowska, Joanna Koroniewska czy Helena Englert.

Małgorzata Rozenek-Majdan kolejny raz wręczyła nagrodę ShEO w kategorii związanej z medycyną

Jak co roku laureatkom nagrody wręczyły zwyciężczynie z poprzednich lat, a wśród ncih m.in. były Agnieszka Hyży, Joana Przetakiewicz czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka Dzień Dobry TVN wręczyła wyróżnienie w kategorii Autorytet medyczny. Ta wyjątkowa nagroda trafiła do prof. Beaty Naumnik.

Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z „Wprost” przyznała, że cieszy się, że w branży medycznej jest tak wiele kobiet. – Większość kadry i naukowej i lekarskiej, ale też organizacji propacjenckich tworzą kobiety, ale to, co jest najważniejsze to, to, że doceniamy nie tylko kobiety, które opiekują się pacjentem, albo kobiety, które przeszły przez bardzo ciężką chorobę i same poczuły się zainspirowane do tego, żeby o tej chorobie mówić, ale doceniamy bardzo często naukowczynie – mówiła gwiazda.

Wręczająca nagrodę ShEO podkreśliła, że prof. Beata Naumnik, zwyciężczyni w kategorii Autorytet medyczny to kobieta, która inspiruje inne kobiety nie tylko do dbania o zdrowie, ale do tego, żeby działać, dawać innym coś z siebie.

Rozenek-Majdan o zaangażowaniu w fundację działającą na rzecz in vitro

Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo aktywna zawodowo, angażuje się w wiele projektów, prowadzi swoją fundację, która działa na rzecz in vitro. Zapytaliśmy ją, jak udaje się jej łączyć działania na tylu polach. – Jestem osobą, która odpoczywa w działaniu, ale też żyję bardzo higienicznie. (...) To są niby drobne rzeczy, ale suma tych drobnych małych kroków powoduje, że starcza nam i siły i energii do działania w naprawdę wielkich sprawach – powiedziała.

W dalszej części wywiadu żona Radosława Majdana opowiedziała o swoich społecznych inicjatywach. Gwiazda jest nie tylko szefową fundacji MRM, ale także działa na rzecz Inicjatywy Obywatelskiej „Tak dla in vitro”. Pod refundacją z budżetu państwa procedury pozaustrojowego zapłodnienia wspomnianą metodą podpisało się 500 tysięcy osób.

– Moja fundacja prężnie działa, niestety musi tak działać, bo sytuacja polityczna jest taka, a nie inna. Już niedługo mamy pierwsze czytanie w Sejmie naszego projektu obywatelskiego – komitetu, którego jestem wice przewodniczącą, więc działań wokół in vitro jest bardzo dużo – powiedziała.

Gwiazda podkreśliła też, że najważniejsze jest jednak dla niej macierzyństwo. – Przede wszystkim jestem mamą trzech synów i to jest dla mnie ogromna radość, że to macierzyństwo jest na pierwszym miejscu, a później te wszystkie sprawy zawodowe – podsumowała.

