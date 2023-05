Telekamery „Tele Tygodnia” 2023. Lista laureatów

W czwartek 25 maja magazyn „Tele Tydzień” już po raz 26. ogłosił wyniki plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia, który odbywa się od 1998 roku.

Galę wręczenia nagród wyemitowała TV Puls, a uroczystość, która odbyła się w Teatrze Capitol, poprowadzili Katarzyna Zielińska i Kacper Kuszewski. Wydarzenie uświetnił występ Sylwii Grzeszczak.

W kategoriach „Aktor”, „Aktorka”, „Serial” oraz „Nagroda magazynu Netfilm” głosowali czytelnicy „Tele Tygodnia” i widzowie za pomocą kuponów, SMS-ów i online na stronie telekamery.pl. W pozostałych kategoriach głosy oddali członkowie Kapituły Telekamer „Tele Tygodnia” oraz przedstawiciele Wydawnictwa Bauer. Redakcja „Tele Tygodnia” przyznała również Specjalną Telekamerę 2023 dla Fundacji TV Puls „Pod Dębem”, która od 10 lat działa na rzecz seniorów.

Telekamery 2023. Cichopek wspomina 23 lata pracy, Bojanowski przypominał początki swojej pracy

Pierwszymi ogłoszonymi ze sceny zwycięzcami zostali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jako duet „prezenter/prowadzący/gospodarz show”. Gwiazda „Pytania na Śniadanie”, którą znamy też z „M jak miłość”, mówiła na scenie o „23 latach pracy, pełnych wzlotów i upadków”. Wyjaśniła także, że jej partner pojawi się na gali nieco później. Dziennikarz faktycznie dotarł na imprezę pod jej sam koniec, jednak zdążył zapozować z Cichopek i innymi gwiazdami do zdjęć.

Zaskoczony wyróżnieniem w kategorii „informacje/publicystyka” był Wojciech Bojanowski. – To jest piękny i wyjątkowy zawód. To jest zawód, który trudno jest wykonywać, jak jakoś serce nie podpowiada, że trzeba o tym mówić i trzeba o tych rzeczach opowiadać – mówił ze sceny.

Przypomniał, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę, zginęło już w tym kraju ponad 40 tys. dziennikarzy i pół tysiąca dzieci. – Mówimy o trudnych sprawach, których nie chciałoby się widzieć, o których nie chciałoby się czytać, ale mamy silne przekonanie, że warto, abyśmy z codziennego pędu się wyrwali i zastanowili się nad tym, co się wokół nas dzieje – podkreślił. – Jak sobie pomyślę, że jak 18 lat temu przyszedłem do pracy z tymi swoimi wyłupiastymi oczami, w za dużej marynarce, to jakoś nieszczególnie to rokował – żartował ze sceny dziennikarz. – No i zdecydowałem się być reporterem. To bywa trudne czasami, ale bywa też piękne – zapewnił.

Telekamery „Tele Tygodnia”. Lista zwycięzców

Aktorka



Agata Załęcka



Aktor

Andrzej Młynarczyk



Serial



„Skazana”



Informacje/publicystyka

Wojciech Bojanowski



Komentator/prezenter/dziennikarz sportowy

Wojciech Drzyzga i Tomasz Swędrowski



Prezenter/prowadzący/gospodarz show

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski



Juror

Baron i Tomson



Program rozrywkowy

„Nasz nowy dom”



Nagroda magazynu „Netfilm”



Serial „Wielka woda"

