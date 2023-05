Cher odwiedziła Tinę Turner tuż przed jej śmiercią. „Mówiła mi, że jest już gotowa”

Cher rozmawiała na temat Tiny Turner w MSNBC. W trakcie rozmowy artystka wyznała, że jej przyjaciółka była „naprawdę szczęśliwa”, mimo że była „poważnie chora”.

– Zaczęłam ją odwiedzać, bo pomyślałam, że muszę poświęcić ten czas naszej przyjaźni, żeby nie pomyślała, że ktoś o niej zapomniał – wyznała Cher, a z jej słów wynika, że robili to też inni znani artyści, chociaż nie podała ich nazwisk. – Odwiedzaliśmy ją na zmianę i to zdawało się ją uszczęśliwiać – podała. – Mówiła, że nie ma dla mnie za dużo czasu, a 5 godzin później wciąż śmiałyśmy się, jak szalone. Dobrze się bawiła, mimo że była naprawdę chora i nie chciała, żeby ludzie o tym wiedzieli – przekazała artystka.

Cher ujawniła też w wywiadzie, że Turner miała w swoim domu aparaturę do dializ. – Była taka silna, walczyła z tą chorobą przez długi czas. Kiedyś powiedziała mi, że jest już naprawdę gotowa i po prostu nie chce tego dłużej znosić – opowiadała artystka. – Może nie wygrała każdej bitwy, ale stoczyła każdą wojnę. Walczyła o wszystko, w co wierzyła – zakończyła Cher.

Tina Turner i Cher występowały wspólnie kilka razy w latach 70. Na platformie YouTube zobaczyć można m.in. ich wykonanie utworu „Shame Shame Shame”.

Śmierć Tiny Turner

Tina Turner zmarła w wieku 83 lat w Küsnach koło Zurychu w Szwajcarii. „Tina Turner, królowa rock'n'rolla zmarła dziś spokojnie w wieku 83 lat po długiej chorobie (...) Wraz z nią świat stracił legendę muzyki i wzór do naśladowania” – podał jej rzecznik Bernard Doherty.

Serwis Daily Mail, powołując się na rozmowę z przedstawicielem artystki, podał w czwartek 25 maja, że Tina Turner zmarła z przyczyn naturalnych. W 2013 roku artystka przeszła udar mózgu, a w kolejnych zdiagnozowano u niej raka jelita grubego i niewydolność nerek. Wiadomo, że w kwietniu 2017 roku przeszła operację przeszczepienia nerki. Przez ponad cztery dekady Turner cierpiała też na nadciśnienie.

Odeszła legenda

Tina Turner jest uważana za jedną z najbardziej uzdolnionych artystek wszechczasów. Jej piosenki takie jak „Proud Mary”, „What's Love Got to do with it”, „The Best”, „We Don't Need Another Hero”, „I Don't Wanna Lose You”, „Goldeneye” czy „On Silent Wings” zna każdy.

Była jedną z najbardziej dochodowych artystek pod względem liczby sprzedanych płyt oraz zysków z koncertów na świecie i jednym z najpopularniejszych artystów w historii. Szacuje się, że liczba jej płyt sprzedanych na świecie wynosi ponad 180 mln egzemplarzy. Wraz z Ikiem zostali uhonorowani miejscem w Rock and Roll Hall of Fame w 1991 roku. Jej piąty solowy album „Private Dancer”, przekroczył liczbę 20 mln sprzedanych egzemplarzy. Jej majątek wyceniany jest na 200 mln dolarów. W trakcie swojej kariery zdobyła ponad 70 muzycznych nagród, w tym osiem Grammy.

Czytaj też:

Tina Turner zgromadziła gigantyczny majątek. Kto go odziedziczy?Czytaj też:

Znamy przyczynę śmierci Tiny Turner