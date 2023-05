Ewa Drzyzga zaliczyła wpadkę w „Dzień dobry TVN”. Małgorzata Rozenek nie kryła rozbawienia

Wpadki w programach nagrywanych na żywo to niemal codzienność. Regularnie w „Pytaniu na śniadanie” lub „Dzień dobry TVN” prowadzący popełniają drobne błędy, mylą się oni lub zaproszeni goście. Nie ma w tym nic dziwnego – emocje przed kamerami są na pewno duże, do tego tempo pracy robi swoje. Tym razem przekonała się o tym Ewa Drzyzga, która mimo wieloletniego doświadczenia w pracy przed kamerami, również na żywo, właśnie zaliczyła wpadkę w „Dzień dobry TVN”.

Ewa Drzyzga zaliczyła wpadkę w „Dzień dobry TVN”

Do wpadki Ewy Drzyzgi doszło w sobotnim wydaniu śniadaniówki. W studio nagraniowym pojawili się uczestnicy poprzednich edycji programu „Azja Express” ze względu na to, że zbliża się wielki finał obecnej edycji. Prowadzący chcieli więc porozmawiać z tymi, którzy mają te doświadczenia za sobą. Na kanapie w „Dzień dobry TVN” zasiedli więc Joanna Przetakiewicz, Przemysław Saleta czy Lata Gessler.

Gdy Ewa Drzyzga przedstawiała gości, to… przekręciła imię Lary, mówiąc Laura! – Jest z nami Laura – powiedziała dziennikarka. Szybko jednak zrozumiała swój błąd i próbowała ratować sytuację, żartując. – Zawsze to robię – powiedziała.

Wpadkę koleżanki skomentowała rozbawiona Małgorzata Rozenek, która była obecna w studiu, tym razem nie jako prowadząca a jako gość. W końcu też występowała w „Azji Express”. – Raz w życiu to nie ja pomyliłam imię – powiedziała.

Lara Gessler nie przejęła się pomyłką Ewy Drzyzgi. Zareagowała jedynie wzruszeniem ramion.

Ostatnio w „Dzień dobry TVN” wpadkę zaliczył za to Damian Michałowski, który nie poznał Piotra Kupichy, zasiadającego na kanapie z pozostałymi członkami grupy Feel. – I potwierdzamy informację – wygryźli Piotra Kupichę! – powiedział Damian Michałowski. W tym momencie Paulina Krupińska szybko interweniowała. – Co ty gadasz?! Jest – powiedziała Paulina Krupińska, a Damian Michałowski nieźle się zmieszał. – Nie, jest! Kurczę, nie poznałem! Okulary założył, popatrz no, taki człowiek – próbował się ratować prezenter.

