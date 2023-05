Małgorzata Szumowska kręci film o Dostojewskich. W obsadzie znane hollywoodzkie nazwiska

Scenariusz do filmu napisali wspólnie Małgorzata Szumowska i Kasper Bajon i jest adaptacją książki Andrew D. Kaufmana, zatytułowanej „Żona hazardzisty: prawdziwa historia miłości, ryzyka i kobiety, która uratowała Dostojewskiego”.

O czym będzie film Szumowskiej?

Film opowie o rosyjskim powieściopisarzu Fiodorze Dostojewskim i jego znaczniej młodszej, ciężarnej żonie, Annie, podczas ich podróży poślubnej do Szwajcarii. Anna toleruje uzależnienie męża od hazardu, co będzie inspiracją dla jego rozwijającej się kariery literackiej. Kompulsywna gra w ruletkę Fiodora w końcu sprowadza na parę problemy i w końcu zostają zmuszeni do powrotu do Rosji. Gdy docierają do kraju, nic już nie jest takie, jak wcześniej.

Film opisywany jest jako czarna komedia. – Ta czarna komedia bada patriarchalną, nacjonalistyczną rosyjską tożsamość, która toczy wojnę między Zachodem a Wschodem, która jest tak samo aktualna dzisiaj, jak była 200 lat temu – powiedziała Szumowska, cytowana przez portal Deadline.

W filmie Fiodora Dostojewskiego zagra Matt Dillon, znany z „Dom, który zbudował Jack”, „Sposób na blondynkę” czy „Miasto gniewu”. W jego żonę Annę wcieli się Aimee Lou Wood, znana świetnie z „Sex Education” Netfliksa.

Zdjęcia do filmu, przy którym reżyserka współpracowała będzie ze swoim długoletnim operatorem Michałem Englertem, planowane są na drugi kwartał 2024 roku.



Czytaj też:

Lista 10 najpopularniejszych seriali Netfliksa w Polsce. Te tytuły biją rekordyCzytaj też:

3. sezon „Szpitala New Amsterdam” w końcu trafi na Netflix. Znamy datę premiery