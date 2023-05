Blanka znów oskarżona o plagiat. „To takie same piosenki”

Za nami Wielki Finał 63. Konkursu Piosenki Eurowizji 2023. Wygrała Loreen z utworem „Tattoo”, a polska reprezentantka zajęła 19. miejsce. Blanka zwróciła na siebie uwagę internautów z całego świata, którzy zaczęli analizować jej utwór „Solo”. Jeden z tiktokerów stwierdził, że piosenka jest plagiatem!

Blanka znów oskarżona o plagiat

Blanka po raz kolejny przekonuje się, że popularność ma swoje blaski i cienie. Młoda artystka poznała już smak hejtu i sukcesu. Teraz musi się mierzyć z zarzutami o plagiat. Jeden z użytkowników TikTiktoka zwrócił uwagę, że „Solo” Blanki jest łudząco podobne do utworu Clean Bandit i Demi Lovato o takim samym tytule.

„Oglądałem Eurowizję, gdy nagle rozpoznałem tę piosenkę. A wy co sądzicie?” – napisał na krótkim wideo, w którym porównał oba utwory.

W sieci zawrzało. Niektórzy zgadzają się z tiktokerem, inni nie słyszą żadnego podobieństwa. „To takie same piosenki”, „Wreszcie ktoś to usłyszał”, „Cieszę się, że nie tylko ja to wychwyciłam”, „To praktycznie ta sama piosenka” – komentują internauci. Inni są oburzeni i stają w obronie Blanki. „Nie słyszę żadnego podobieństwa”, „Takie same są tylko tytuły, nic więcej”, „To niemożliwe, żeby stworzyć piosenkę, która w ogóle nie przypomina żadnej innej” – komentowali.

To już kolejne tego typu zarzuty wobec „Solo” Blanki. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się podejrzenia, że polska wokalistka skopiowała utwór „Up” rumuńskiej wokalistki, która występuje pod pseudonimem Inna. Niektórzy stwierdzili, że utwory są podobne zarówno w warstwie muzycznej, jak i wokalnej. Blanka nie odniosła się ani do tamtych, ani do najnowszych zarzutów. Co ciekawe, z podobnymi podejrzeniami mierzy się również zwyciężczyni Loreen. W jej wypadku zwrócono bowiem uwagę, że zarówno jej „Tattoo”, jak i „В плену” ukraińskiej artystki Miki Newton są łudząco podobne w refrenie. To jednak nie wszystko, bo niektórzy porównali utwór Loreen„ do piosenki „The winner takes it all”zespołu ABBA. Tu z kolei zauważono podobieństwo w kolejnych zwrotkach. Loreen również nie skomentowała tych podejrzeń.

