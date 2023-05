Marek Sierocki porównał „Solo” Blanki do „La Isla Bonita” i „Macareny”

W czwartek 11 maja odbył się drugi półfinał Eurowizji 2023, w którym wyłoniono przedstawicieli kolejnych 10 krajów, którzy wystąpią w sobotnim finale konkursu. Wśród szczęśliwych zwycięzców pojawiła się Blanka – reprezentantka Polski.

Występ Blanki w półfinałach Eurowizji

Do Blanki i jej utworu „Solo”, należał 9. występ w drugim półfinale Eurowizji. Przedstawicielka Telewizji Polskiej dodała do swojej piosenki dancebreak, który zapowiadała tuż po wygraniu preselekcji. W występie ekipy z Polski były tropikalne wizualizacje, a strój Blanki przechodził gradientem między pomarańczą a fioletem. Nie obyło się też bez zmiany stroju! Blance na scenie towarzyszyli tancerze. W ostatnim refrenie odbył się też pokaz fajerwerków, co oddało klimat występu z eliminacji. To wszystko przekonało widzów do tego, aby zagłosować za jej miejscem w finale.

Marek Sierocki: „Solo” Blanki jak „La Isla Bonita” Madonny

Dziennikarz Marek Sierocki był dzień po drugim półfinale Eurowizji 2023 gościem w „Pytaniu na Śniadanie”. W programie podzielił się swoimi przemyśleniami na temat występu polskiej artystki.

– To była przebojowa, wyróżniająca się piosenka. Tempo zbliżone do takich przebojów jak „La Isla Bonita” Madonny, „I wanna be with you” Fun Factory, „Coco Jamboo” czy „Macareny”. To taki rytm, który wszyscy lubią, bo mogą się przy nim pobujać i pokiwać – mówił Sierocki.

Dziennikarz przyznał też, że podziwia młodą artystkę za to, że potrafiła „przezwyciężyć falę hejtu”. – To jest coś okropnego, co ją spotkało. Można kibicować innemu wykonawcy, ale nie należy przy tym gnębić drugiego. To nie było najpiękniejsze. Ona się z tym zmierzyła, pokonała to. Wykonała niesamowitą pracę – stwierdził.

