Ewa Minge o stroju Agaty Dudy podczas koronacji: Czasem lepiej być krok z tyłu

Ewa Minge jest znana ze swojego świetnego gustu i wyczucie. Projektantka mody przez lata doradzała zarówno Jolancie Kwaśniewskiej jak i Marii Kaczyńskiej. Teraz media zapytały ją o ocenę stylizacji, którą na koronację króla Wielkiej Brytanii zdecydowała się żona Andrzeja Dudy.

Na uroczystościach koronacji Karola III w Opactwie Westminsterskim pojawili się – oprócz członków rodziny królewskiej – przywódcy z 60 krajów świata, koronowane głowy, a także brytyjscy politycy i celebryci. Nie mogło zabraknąć także reprezentantów Polski, czyli głowy państwa Andrzeja Dudy i jego żony.

Para prezydencka zadała szyku na koronacji Karola III

Poza całym rozmachem wydarzenia bardzo ważne były też stylizacje zaproszonych. Zarówno strój występujących gwiazd jak np. Katy Perry czy księżnej Monako był szeroko komentowany. Podobnie było ze stylizacją polskiej pary prezydenckiej. Andrzej Duda wybrał klasyczny, czarny garnitur oraz białą koszulę i szary krawat. Na klasyczną, a przy okazji elegancką stylizację postawiła również Agata Kornhuser-Duda. Pierwsza Dama pojawiła się w Londynie w kremowej sukience do kolana oraz białym kapeluszu z woalką. Do tego dobrała beżowe szpilki i jasną torebkę. Całość uzupełniał płaszcz, również w kremowym kolorze.

Ewa Minge oceniła strój Agaty Dudy

I chociaż niektórzy eksperci uważali, że pierwsze dama postawiła na zbyt bezpieczną stylizację, to innego zdania jest Ewa Minge. Projektantka mody w rozmowie z Plotkiem przyznała, że docenia klasę Kornhuser-Dudy. – Wyglądała bardzo elegancko, stosownie do wydarzenia. Duży plus za jednolity kolor, który nadał całości klasy – powiedziała.

Dodała też, że mimo że strój jest zachowawczy, to jest lepsza opcja, niż skupienie na sobie całej uwagi. – Strój trochę zachowawczy jak na koronację, ale czasem lepiej być krok z tyłu, niż niepotrzebnie wybijać się nadmiarem, który zawsze może być dyskusyjny i niebezpieczny. W dyplomacji umiar zawsze jest na plus – dodała Minge.

Czytaj też:

Igor Kwiatkowski odniósł się do wywiadu Roberta Motyki. Nazwał ich relację toksycznąCzytaj też:

Roxie Węgiel zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w „The Voice Kids”? Nie dajemy nikomu pracy za „ładne oczy”