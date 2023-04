Magda Gessler oburzona w „Kuchennych rewolucjach”. „To jest śmiertelne dla ludzi”

Przed nami kolejny odcinek „Kuchennych rewolucji”. Program prowadzony przez Magdę Gessler przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Mimo że „Kuchenne rewolucje” nie znikają z ekranów od lat, to cały czas budzą zainteresowanie i emocje, a kolejni właściciele różnych restauracji zgłaszają się do udziału i chcą, by Magda Gessler uratowała ich lokal. Tym razem restauratorka odwiedzi restaurację „Nie ma jak u mamy” we Wrocławiu.

Magda Gessler oburzona w „Kuchennych rewolucjach”

W 9. odcinku „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler będzie próbowała uratować wrocławski lokal „Nie ma jak u mamy”, którego właścicielami są Paulina i Grzegorz. Przejęli oni restaurację z całym dobytkiem – nazwą, menu i pracownikami. Niestety, Magda Gessler od razu zauważy, że jedzenie nie ma nic wspólnego z nazwą. Do tego potrawy są odgrzewane w mikrofalówce.

– To jest śmiertelne dla ludzi. To, jak wy prowadzicie restaurację, to jest skandal! – powie oburzona Magda Gessler.

Czy Magdzie Gessler uda się uratować lokal? Przekonamy się już niedługo. Premiera 9. odcinka 26. sezonu „Kuchennych rewolucji” już w czwartek, 27 kwietnia, o godz. 21.35 na antenie TVN.

W poprzednim odcinku „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler ratowała „Bar Incognito” w Trzcielu. Tam załamał ją brud, który panował w lokalu. Właściciele szybko wzięli sobie jej uwagi do serca. Magda Gessler zaproponował im wiele zmian – lokal nazwała „Szynkiem u Tasi Terleckiej” i zaproponowała, by serwować tylko ryby i lokalne produkty. Wnętrze restauracji przeszło ogromną metamorfozę – cała sala została pomalowana na pastelowe kolory, a to w połączeniu z dodatkami sprawiło, że miejsce stało się bardziej przyjazne i przytulne. Zarówno finałowa kolacja, jak i potem powrót Magdy Gessler po kilku tygodniach, były udane. Prowadząca programu była zachwycona. „Jedzenie jest pyszne. Jest bardzo dobrze, bardzo dobrze” – mówiła.

Czytaj też:

Magda Gessler w „Kuchennych rewolucjach” oburzona brudem. Uratowała lokal w Trzcielu?Czytaj też:

„Kuchenne rewolucje” tym razem w Trzcielu. Magda Gessler uratuje bar Incognito?