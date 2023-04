Jakimowicz znów atakuje. Tym razem chodzi o orientację Mroza

Jarosław Jakimowicz słynie z kontrowersyjnych wpisów i zachowań. Prezenter TVP Info i gwiazdor „Młodych wilków” lubi szokować i nie kryje swoich poglądów. W zeszłym roku celebryta samodzielnie zdjął tęczową flagę, która wisiała na jeden z warszawskich ulic. Ostatnio też wdał się w słowną przepychankę z internautą. Wszystko to w komentarzach pod zdjęciem Donalda Tuska z Joe Bidenem.

Skandaliczne słowa Jakimowicza o Delągu

Jarosław Jakimowicz upust emocjom zazwyczaj daje właśnie w mediach społecznościowych. Jego konto było wielokrotnie blokowane, ale celebrycie to nie przeszkadza. Niedawno uderzył w konkurencyjną śniadaniówkę „Dzień Dobry TVN” i prowadzącą Agnieszkę Szulim. Najwięcej kontrowersji wzbudza jednak jego zachowanie w stosunku do Pawła Deląga. Celebryta określił aktora mianem „Pedelonga” i kpił z jego związków z kobietami. Planował też upublicznić listę rzekomych partnerów kolegi po fachu.

Jarosław Jakimowicz zarzucił Remigiuszowi Mrozowi kłamstwo

Tym razem prezenter TVP Info wziął na celownik Remigiusza Mroza, a dokładniej jego orientację. Jakimowicz opublikował post, w którym zasugerował, że związki pisarza był tylko przykrywką. „Bądź sobie, kim chcesz, ale bądź szczery. Związek z Katarzyną Bondą, umizgi do Opozdy. Żenada” – stwierdził gwiazdor Młodych wilków wspominając o przeszłości twórcy.

Następnie nawiązał do profesji Mroza. „Ja tylko dopraszam się szczerości w tym waszym zakłamanym świecie. Za dziesięć lat napisze książkę, w której bohater przyzna się, że lubi malinowe, a nie śmietankowe. Na kanapie w »DDTVN« przyzna się Dorocie Wellman, że to o nim. Wtedy wszyscy będą mówić: no kto by pomyślał, no kto by pomyślał” – czytamy. Na koniec dodał, że ma nadzieję, że za 10 lat telewizji TVN „już nie będzie”.

Do wpisu dołączył zdjęcie billboardu, który promuje najnowszą książkę pisarza.

