Barbara Zielińska była gwiazdą „Plebanii”. Co dziś robi aktorka?

Barbara Zielińska zanim została aktorką, przeszła długą drogę. Choć w dzieciństwie marzyła o pracy weterynarza i nawet uczyła się w klasie biologiczno-chemicznej, zdecydowała się jednak na aktorstwo. W 1982 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, na której poznała swojego przyszłego męża. Po zakończeniu studiów zaczęła występować na deskach Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierski w Białymstoku. Karierę teatralną przerwał jednak wyjazd do Londynu.

Przerwa w karierze aktorskiej

Barbara Zielińska zdecydowała się na ten krok wraz z mężem Edwardem Dargiewiczem ze względu na finanse. Para zdecydowała się zarabiać pieniądze na zakup mieszkania w Warszawie. W Londynie aktorka porzuciła myśl o swoim zawodzie i... zatrudniła się w szwalni! Było to ekskluzywne miejsce, z którego usług korzystała nawet księżna Yorku Sarah Ferguson, ówczesna żona księcia Andrzeja. „Szyć umiałam już wcześniej. Potrafię też wyszywać różnymi skomplikowanymi ściegami i robić na drutach” – mówiła aktorka w rozmowie z „Echo Dnia Świętokrzyskie”.

Podczas pobytu w Londynie Barbara Zielińska zaszła w ciążę i urodziła córkę Martynę. Niedługo potem rodzina zdecydowała się na powrót do Polski.

Powrót na scenę

Barbara Zielińska znów zaczęła grać – występowała w filmach i serialach. Głównie przyjmowała role drugoplanowe i epizodyczne. Grała w „Pannie z mokrą głową” czy „Awanturze o Basię”. Wróciła również na scenę teatralną. W latach 1987-1990 występowała w warszawskim Teatrze Narodowym. Grała też w Teatrze na Woli czy Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. W końcu w roku 2000 Barbara Zielińska dołączyła do serialu „Plebania”, gdzie wcieliła się w rolę Zofii Grzyb, którą widzowie pokochali, mimo jej obaw. „Myślę, że udało się nam stworzyć wyrazistą postać. Grzybowa to osoba z temperamentem, kłótliwa, ma jakieś przedziwne pomysły, które życie szczęśliwie weryfikuje. Jak przyjrzałam się jej poczynaniom przez te wszystkie lata, to wychodzi na to, że Grzybowa — na szczęście — nie zrobiła nikomu niczego złego. Wszystko, co wymyśla, obraca się przeciwko niej. Cieszę się, że to nie jest potwór” – powiedziała w wywiadzie dla „Echo Dnia Świętokrzyskie”.

Mimo że serial „Plebania” zniknął z anteny, to jednak Barbara Zielińska wciąż dostawała liczne propozycje zawodowe i gra niemal do dziś. Ostatnio można było ją oglądać w 2022 roku w filmie „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”. Grała także w „Komisarz mama”, „Zupa nic”, „Gabinet numer 5”. Od 2013 roku do dziś wciela się też w postać sąsiadki Matysiaków, Reginy Malinowskiej, w słuchowisku radiowym „Matysiakowie”.

