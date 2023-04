Zawadzka zapowiada, że zostanie przyjaciółką Kołakowskiej. Te gwiazdy też się ze sobą zaprzyjaźniły

Może się wydawać, że w show-biznesie nie ma mowy o przyjaźni. W końcu konkurencja nie śpi i zapewne zdarza się, że bliska koleżanka podkradnie filmową rolę czy dostanie angaż, zostawiając drugą osobę na lodzie. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego i nawet gwiazdy są w stanie znaleźć bliskie sobie osoby w swojej branży. Wiele gwiazd udowadnia, że przyjaźń w show-biznesie jest możliwa i często nawet zaskakuje. Gwiazdy, które z pozoru na pierwszy rzut oka niewiele łączy, nagle znajdują wspólny język i nawiązują znajomość na długie lata. Niektóre przyjaźnie rozpoczęły się we wczesnej młodości, inne na studiach czy w programach rozrywkowych. Nie brakuje też takich, które swój początek miały na planach serialowych lub filmowych. Kto przyjaźni się ze sobą w show-bizesnie?

Marcelina Zawadzka i Viola Kołakowska

Ostatnio Marcelina Zawadzka zaskoczyła wyznaniem na temat Violi Kołakowskiej. Prezenterka opublikowała post na InstaStory, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami i skierowała kilka ciepłych słów w kierunku Violi. „Dostała ostatnio fajną uwagę od mojej nowej koleżanki – może niebawem przyjaciółki, bo bardzo szybko rozwija się nasza znajomość. Jest aż do bólu szczera i na jasnych zasadach. Powiedziała... Marcysiu nie możesz tak rozdawać się na prawo i lewo. Dawać tyle siebie innym, powinnaś więcej czasu spędzać ze sobą i dbać o swój spokój i harmonię” – napisała Marcelina Zawadzka. Kto by się spodziewał?



Anna Lewandowska i Paulina Krupińska

Na pierwszy rzut oka gwiazdy nie mają ze sobą wiele wspólnego. Jedna była miss i prowadzi program śniadaniowy, druga to sportsmenka, trenerka i bizneswomen. Okazuje się jednak, że gdy poznały się w 2013 roku za kulisami programu Kuby Wojewódzkiego, od razu się polubiły! – Ania przyszła do garderoby się przywitać. Od razu było wspólne flow, takie fluidy. To się od razu czuje, czy z kimś jest ci po drodze, czy nie – mówiła Paulina Krupińska w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Ania i Paulina do tej pory mają bliski kontakt, spędzają ze sobą czas, gdy tylko jest taka możliwość. Paulina Krupińska chętnie bierze też udział w sportowych turnusach Ani Lewandowskiej.



Blanka Lipińska i Natalia Siwiec

Pisarka erotyków i modelka znają się od lat. I choć dzielą je obecnie setki kilomentrów, to jednak wciąż pozostają w bliskim kontakcie. Jakiś czas temu Blanka Lipińska nawet odwiedziła Natalię Siwiec w Meksyku.



Agata Kulesza i Małgorzata Kożuchowska

Nie jest tajemnicą, że aktorki razem studiowały i wynajmowały wspólnie kawalerkę. Jakiś czas temu Małgorzata Kożuchowska pokazała nawet zdjęcie z tamtych czasów. Z kolei w rozmowie z "Galą" przyznała, że to Agata Kulesza... namówiła ją na dziecko!



Olga Frycz i Maja Bohosiewicz

Jakiś czas temu Olga Frycz wyjawiła, w jaki sposób poznała Maję Bohosiewicz – leciała na zagraniczną sesję zdjęciową, w której brała też udział Sonia Bohosiewicz, starsza siostra Mai. Towarzyszyła jej właśnie Maja. Tak gwiazdy się poznały i zbliżyły się do siebie. Teraz mają wiele wspólnych tematów – obie mają dzieci mniej wiecej w podobnym wieku, obie uwielbiają podróżować. Olga Frycz nie ukrywa, że Maja jest jedną z najbliższych jej osób.Czytaj też:

Karolina Sawka grała Nel w „W pustyni i w puszczy”. Dziś ma 31 lat. Czym się zajmuje?Czytaj też:

Zapomniane związki gwiazd. Gessler i Adamczyk, Wojewódzki i Mucha