Prezenter telewizyjny z zarzutami o gwałt i przemoc. Gwiazdor zaprzecza

Gwiazdor brytyjskiej telewizji BBC Jay Blades oskarżony o dwa gwałty i przemoc wobec żony.

Telewizyjna gwiazda przed sądem. Na razie wirtualnie

Jay Blades, były prowadzący hitowego programu BBC „The Repair Shop”, w przyszłym tygodniu stanie przed sądem, by odpowiedzieć na zarzuty o dwa przypadki gwałtu. Medialne informacje potwierdziła policja. „Jasonowi Bladesowi, 55-latkowi z Claverley w Shropshire, postawiono dwa zarzuty gwałtu. Ma się stawić w sądzie rejonowym w Telford 13 sierpnia 2025 r”. – przekazali funkcjonariusze West Mercia Police.

Według policji zarzuty obejmują okres od 1 stycznia 2023 do 12 września 2024 roku. Prezenter kategorycznie zaprzecza wszystkim oskarżeniom, w tym dotyczącym stosowania przemocy wobec swojej żony, Lisy-Marie Zbozen, z którą jest w separacji.

We wtorek Blades wziął udział we wstępnym przesłuchaniu w sądzie w Worcester. Tym razem w sprawie odrębnego zarzutu dotyczącego „kontrolowania lub stosowania przymusu”. Do sądu „dotarł” wirtualnie, łącząc się poprzez transmisję wideo, a jego jedyną wypowiedzią było… potwierdzenie swojego nazwiska. W tej sprawie prezenter przebywa na wolności za kaucją.

Krótka droga od sukcesu do skandalu

Jay Blades zdobył ogromną popularność w Wielkiej Brytanii dzięki „The Repair Shop” – programowi, w którym ekipa ekspertów odnawia cenne rodzinne pamiątki. Format wystartował w 2017 roku, początkowo w ramówce dziennej, po zdobyciu ogromnej popularności i rzeczy wiernej widowni trafił do prime-time. Produkcja zdobyła w 2023 roku nagrodę National Television Award, a także BAFTA za specjalny odcinek z udziałem przyszłego króla Karola III, który przyniósł do warsztatu zegar i wazon.

Blades prowadził również m.in. „Money for Nothing”, „Jay Blades’ Home Fix” i „Jay and Dom’s Home Fix”. W 2022 roku pojawił się w dokumencie, w którym opowiadał o nauce czytania w wieku 51 lat. Rok wcześniej został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. Z „The Repair Shop” odszedł w 2024 roku – jak podawała BBC, była to jego własna decyzja.

