Karolina Sawka grała Nel w „W pustyni i w puszczy”. Dziś ma 31 lat. Czym się zajmuje?

Karolina Sawka zasłynęła rolą Nel w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Gavina Hooda. W postać z „W pustyni i w puszczy” wcieliła się w 2001 roku, gdy miała zaledwie 10 lat. Tak zaczęła się jej przygoda z aktorstwem, która trwa do dziś. Jak się zmieniła Karolina Sawka?

Karolina Sawka jest córką rysownika Henryka Sawki, ale nie poszła w ślady ojca. Postanowiła związać swoją drogę zawodową z aktorstwem. Zadebiutowała rolą Nel, która otworzyła jej drzwi do kariery, choć Karolina Sawka miała kilka lat przerwy w aktorstwie. Powróciła w 2004 roku, by dołączyć do ekipy „Pierwszej miłości”. Od tego czasu gra niemal nieprzerwanie. Można ją było zobaczyć zarówno w popularnych serialach, jak i szkolnych etiudach. Karolina Sawka zagrała już w takich serialach, jak: „M jak miłość” „Ojciec Mateusz” czy „Papiery na szczęście”. Aktorka pojawia się często także na teatralnych deskach. W 2018 roku Karolina Sawka ukończyła Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi.

Karolina Sawka nie należy do grona gwiazd, które brylują na salonach, pojawiają się na okładkach magazynów, biorą udział w sesjach zdjęciowych czy są influencerkami na Instagramie. Owszem, aktorka jest aktywna na swoim profilu i publikuje dużo zdjęć, ale głównie związanych ze swoją pracą i podróżami. Widać, że Karolina Sawka uwielbia podróżować, bo zwiedziła już wiele miejsc na świecie – była już w Izraelu, we Włoszech, Hiszpanii, na Sri Lance czy w Gwatemalii.

Przeglądając zdjęcia na Instagramie aktorki, można zobaczyć, że fani chętnie komentują jej fotografie, zwracając uwagę, że bardzo wyrosła. Nie da się ukryć. Od jej filmowego debiutu minęło już ponad 20 lat. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak zmieniła się Karolina Sawka.

