Agnieszka Kaczorowska z rodziną w Hiszpanii. Tu spędzą Wielkanoc

Agnieszka Kaczorowska poszła w ślady wielu gwiazd, które nie spędzają tradycyjnie świąt katolickich. Od lat modne są zagraniczne wyjazdy w czasie świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Teraz aktorka wraz z mężem Maciejem Pelą i córkami wyleciała do Hiszpanii na czas Wielkanocy.

Agnieszka Kaczorowska spędza święta w Hiszpanii

Agnieszka Kaczorowska i jej rodzina już przebywają w Esteponie, mieście, które jest położone na wybrzeżu Costa del Sol w Andaluzji. Aktorka i jej mąż chętnie chwalą się malowniczymi kadrami na swoich profilach na Instagramie i widać, że piękna oraz słoneczna pogoda im służy.

Aktorka nie ujawniła, jak długo jej rodzina będzie przebywać w Hiszpanii, ale można założyć, że ma trochę czasu na zwiedzenie. Najpierw „Pelaki” wybrali się do Sewilli. – Na dobry początek hiszpańskiej podróży – napisała Agnieszka Kaczorowska w opisie do nagrania wideo z wycieczki, dodając hashtag „Pelaki w podróży”.

Fani chętnie komentowali opublikowane nagranie. „Piękna Sewilla. Miłutkiego zwiedzania”, „Cudowni”, „Pięknie”, „Wyślijcie troszkę słońca do Polski”, „Bosko! Uwielbiam Andaluzję” – piszą.

Nic dziwnego, że Agnieszka Kaczorowska i jej mąż zdecydowali się na świąteczny wyjazd i nie chcieli w tradycyjny sposób obchodzić Wielkanocy. Jakiś czas temu aktorka powiedziała, że nie ochrzciła swoich córek. To jednocześnie ujawniło jej stosunek do wiary. – Uważam, to jest też od strony duchowej i energetycznej związanej z czakrami w naszym ciele potwierdzone, że sakramenty zamykają nasze czakry. Wierzę, że po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwierać – powiedziała aktorka w rozmowie z Plejadą.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądają święta Agnieszki Kaczorowskiej i jej rodziny.

