Za nami „Kuchenne rewolucje” w Komornikach. Czy Magda Gessler uratowała zajazd?

Za nami 6. odcinek „Kuchennych rewolucji”. Tym razem Magda Gessler odwiedziła wieś Komorniki, leżącą na trasie do Poznania. Mimo dużego ruchu w okolicy, Karczma pod Dębami świeciła pustkami, a właścicielka Elżbieta stanęła na skraju bankructwa. Magda Gessler szybko zwróciła uwagę na kiepskie jedzenie. – Osiągnęliśmy dno. Przez ostatnie wszystkie odcinki jeszcze tak źle nie jadłam – powiedziała. Co się wydarzyło w odcinku i czy Magda Gessler uratowała lokal?

Magda Gessler w „Kuchennych rewolucjach” skrytykowała wagę córki właścicielki

Pracownicy Karczmy pod Dębami zaczęli żalić się Magdzie Gessler na sytuację w lokalu. Ich zdaniem, atmosferę psuła córka właścicielki – 26-letnia Andżelika. Dziewczyna spóźniała się do pracy, demotywowała innych, wszczynała awantury. Magda Gessler otrzymała nawet anonimowy list, w którym ostro oceniono Andżelikę. Stwierdzono w nim, że dziewczyna nie radzi sobie z emocjami. Magda Gessler postanowiła wtrącić swoje trzy grosze i po przeczytaniu listu dziewczynie, sama zaczęła ją krytykować i oceniać jej wagę.

– Nie wiem, czy chcesz z nami pracować, czy nie. Musisz najpierw pomóc sobie i mama musi pomóc tobie, żeby iść do lekarza. Musisz sprawdzić, w jakim stanie są twoje hormony, masz nadczynność albo niedoczynność tarczycy, coś się dzieje z tarczycą. Twoja waga jest nienormalna na twój wiek i musisz coś z tym zrobić – powiedziała.

Ostatecznie Magdzie Gessler udało się przeporwadzić rewolucję – dzięki niej lokal przeszedł metamorfozę i zmienił nazwę na Zajazd Kacze Zamieszanie. Gdy po czterech tygodniach Magda Gessler wróciła do zajazdu, by sprawdzić, jak funkcjonuje, by zadowolona. Zauważyła nawet pozytywną zmianę u Andżeliki.

Czy Zajazd Kacze Zamieszanie wciąż istnieje?

Z facebookowego fanpage'a Zajazdu Kacze Zamieszanie wynika, że tak! Przed emisją „Kuchennych rewolucji” pojawił się post, w którym wyrażono zadowolenie z udziału.

„Były emocje, były łzy i było... SUPER. Wy widzicie tylko niecałe 45 minut zmontowanego materiału, który był zbierany przez 4 dni, my mogliśmy to przeżyć i wiemy jedno, BYŁO WARTO. Udział w tym programie był trudny, ale dał nam bardzo dużo, wiele się nauczyliśmy, wiele dostrzegliśmy i zrozumieliśmy... Chociaż dużo zmian i nauki wciąż przed nami, jesteśmy pozytywnie nastawieni. Pełni pokory i zmotywowani bierzemy się do pracy” – czytamy.

facebook

Zajazd Kacze Zamieszanie – co w menu?

W Zajeździe Kacze Zamieszanie można zjeść między innymi propozycje z menu Magdy Gessler – zupę kartoflankę, carpaccio z ziemniaków, kaczkę faszerowaną kaszą czy malinową chmurkę inaczej. Nie brakuje też innych propozycji – grochówki, kotletu pasterskiego z ziemniakami i surówką czy pyrów z gzikiem, filetu smażonego z miruny z ziemniakami i surówką.

Jak rewolucję Magdy Gessler oceniają internauci?

Zajazd Kacze Zamieszanie zbiera pozytywne opinie po „Kuchennych rewolucjach”. W google pojawiło się już 74 komentarzy, a zajazd zdobył ocenę 4,7 na 5! „Zupa kartoflanka na bulionie z wędzonek z ziemniakami i żurem naprawdę wyśmienita 5/5. Jedliśmy ze znajomymi i naprawdę bardzo nam smakowało, w zupie sporo mięsa, ziemniaki oraz cebulka, zupa naprawdę treściwa”, „Obsługa uprzejma, dostaliśmy drobny poczęstunek szynka, boczek i kiełbasa z własnej wędzarni. Polecam wszystkim”, „Jedzenie zawsze było pyszne, ale po rewolucjach Pani Magdy kaczka z kaszą, kluseczkami i gruszką to majstersztyk kulinarny. GRATULACJE”, „Bardzo serdecznie polecam Zajazd Kacze Zamieszanie. Jedzenie smaczne, ale wybitna jest kaczka ala Magda Gessler, nadziewana wątróbka i kaszą perlistą” – czytamy.

Kiedy kolejny odcinek „Kuchennych rewolucji”?

Nowy 7. odcinek „Kuchennych rewolucji” zadebiutuje na TVN już w czwartek 13 kwietnia o godzinie 21:35.

Czytaj też:

„Kuchenne rewolucje” w Komornikach. Magda Gessler spróbuje uratować karczmę ElżbietyCzytaj też:

Za nami „Kuchenne rewolucje” w Witnicy. Sprawdziliśmy, jak potoczyły się losy restauracji