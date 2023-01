Piotr Stramowski zabrał nową ukochaną na premierę filmu. Już nie kryje się z uczuciem

Piotr Stramowski przez wiele lat był związany z Katarzyną Warnkę. W październiku 2022 roku okazało się, że ich związek to już przeszłość, czym zaskoczyli zarówno media, jak i fanów. Oboje opublikowali to samo oświadczenie i od tamtej pory konsekwentnie unikają tematu dawnego związku. Piotr Stramowski za to układa sobie życie na nowo.

Piotr Stramowski zabrał nową partnerkę na premierę filmu

Już od kilku tygodni mówi się, że Piotr Stramowski długo nie cierpiał w samotności po rozstaniu z Katarzyną Warnke. Paparazzi przyłapywali go na spacerach czy wyjściach do lokali gastronomicznych u boku tajemniczej blondynki. Wtedy serwisowi Pudelek udało się dowiedzieć, że to Natalia Krakowska, jego dawna znajoma, z którą współpracował przy okazji pracy na planie filmu „Fighter”. Natalia zajmowała się scenografią. Postanowiła jednak się przebranżowić i pracuje jako neuromentorka. Specjalizuje się w „neurowallness” i „neuromagic”.

– (...) Natalia „pomaga w łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki”, a także pracuje z klientem „nad zrozumieniem i optymalizacją struktury życiowej, aby była w pełni „nasza” i „wspierała nas” – informował pudelek.pl.

Wygląda na to, że związek Piotra i Natalii wkroczył w kolejny etap, bo aktor po raz pierwszy postanowił zaprezentować nową ukochaną mediom oraz fanom i pojawił się z nią na premierze filmu „Pokusa”. Oboje prezentowali się bardzo elegancko. Piotr Stramowski postawił na garnitur i białą koszulę, natomiast Natalia miała na sobie połyskującą sukienkę mini, kozaki z długimi cholewkami oraz czerwoną torebkę. Nie pozowali razem na ściance, ale można ich było dostrzec za kulisami. Po premierze razem udali się na hamburgery, czym Natalia pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie.

