Kilka dni tygodni temu Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski zostali dziadkami. Na świat przyszła ich pierwsza wnuczka, owoc miłości ich syna Franciszka i jego żony Laury. Oboje dodali instagramowe wpisy z tej okazji i pochwalili się swoją radością przed fanami.

Paulina Smaszcz wprowadziła fanów w błąd?

Chwilę później Paulina Smaszcz z okazji Dnia Kobiet udostępniła w swoim mediach społecznościowych zdjęcie niemowlaka, który leży pod szarym kocykiem, ozdobionym różowymi gwiazdkami. Gwiazda oczka dziecka zakryła animowanym napisem „kocham Cię”. Wszystko wskazywało na to, że fotografia przedstawia córkę Franciszka Kurzajewskiego. Serwis Pudelek dotarł jednak do informacji, że zdjęcie należy do zagranicznej firmy, która sprzedaje akcesoria dla maluchów, a przedstawiony noworodek nie jest spokrewniony z Pauliną Smaszcz.

Dla internautów jasne było, że była żona dziennikarza chciała wprowadzić ich w błąd, udając, że to fotografia jej pierwszej wnuczki. Ostatecznie celebrytka próbowała się tłumaczyć i przyznała, że zdjęcie przedstawia anonimowe dziecko z reklamy. Jednak nie to wzbudziło największe zainteresowanie. Kobieta Petarda wykorzystała okazję, by kolejny raz uderzyć w swojego byłego męża i jego partnerkę.

– Może wreszcie ktoś zauważy, że poziom zakłamania tej pary osiągnął taki szczyt manipulacji i okłamywania społeczeństwa jak ich pracodawca oraz agresywny portal plotkarski promujący pod niebiosa tę kłamliwą parę zdrajców. Ręka rękę myje. A teraz po raz kolejny możecie na mnie wylewać wiadro pomyj. Jako była żona, kochająca matka i dojrzała kobieta w tym kraju, już się przyzwyczaiłam. Nie zabronicie mówić mi prawdy i stawać w obronie mojej rodziny – powiedziała dla Plotka gwiazda.

Cichopek i Kurzajewski złożyli pozew przeciwko Smaszcz

Ta wypowiedź wyjątkowo nie spodobała się Cichopek i Kurzajewskiemu. Para, która do tej pory nie komentowała opinii Smaszcz, teraz postanowiła zgłosić sprawę do służb. Żadne z nich nie opowiedziało o tym w mediach, ale osoba z ich środowiska przyznała, że zakochani podjęli prawne kroki.

– Nie chcą komentować słów Pauliny, by nie wchodzić w nią w dyskusje. Złożyli pozwy. Domagają się przeprosin i odszkodowania na cele charytatywne. Na pomoc ofiarom przemocy – zdradziło źródło „Super Expressu”.

Czytaj też:

„Nie ma co się tak bać kryzysów, warto się im przyjrzeć”. Karolina Gruszka dla „Wprost” o filmie „Wyrwa”Czytaj też:

Anna Bardowska szczerze o zarobkach. Ujawniła źródła swoich finansów