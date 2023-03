Patryk Vega szuka statystów do nowego filmu. Oburzające stawki

Jakiś czas temu produkcje Patryka Vegi przyciągały do kin tłumy. Wyreżyserował takie tytuły jak „PitBull”, „Pętla”, „Służby specjalne”, „Plagi Breslau” czy „Kobiety mafii”. Niestety ostatnich filmów reżysera nie można nazwać kinowymi hitami. Niską oglądalność miał już obraz „Miłość, seks & pandemia”, a sytuację pogorszyła teraz „Niewidzialna wojna”, którą wycofywano z repertuaru już w drugim tygodniu od premiery.

Vega szuka statystów do nowego filmu

Vega się jednak nie poddaje i kręci kolejny film, do którego poszukuje statystów. Agencja EDWIN FILM zamieściła informację, że reżyser planuje przeprowadzić do niego zdjęcia we Wrocławiu w dniach 13 i 15 marca.

Poszukiwani są statyści w wieku od 18 do 75 lat. W ogłoszeniu podano, że obowiązkowe są przymiarki, które odbędą się w sobotę 11 lub niedzielę 12 marca. „Przymiarki są obowiązkowe. Osoby, które będą obecne na przymiarkach a nie pojawią się podczas dnia zdjęciowego NIE otrzymują honorarium” – czytamy.

Patryk Vega oferuje niskie płace statystom

A o jakich kwotach honorarium mowa? 130 zł na rękę za dzień zdjęciowy i 50 zł na rękę za przymiarki. Niskie stawki oburzyły internautów, którzy w komentarzach zwrócili uwagę, że za 12-godzinny plan zdjęciowy statyści otrzymają mniej więcej 11 zł za godzinę.

„Myślę, że przy takim znakomitym przedsięwzięciu stawki również powinny być znakomite”; „Te stawki są śmiesznie niskie. Budżet na film ogromny, ale dla ludzi pieniędzy nie ma. Ciekawe ile gwiazdy biorą za dzień zdjęciowy”; „Tak to niestety wygląda, ale w naszej szarej rzeczywistości taki rencista czy emeryt, czy choć by student, posiedzi na planie, poprzechadza się z kąta w kąt, zje obiad wypije kawę, porozmawia ze znajomymi i dzionek zleci. Po kilku dniach statystowania na konto wpłynie kilka stówek, a to niejednokrotnie 1/3 rencinki czy emerytury. Dlatego chętni się znajdą i nadal stawki będą tak opłakane” – piszą.

Wielu z internautów zwróciło też uwagę na to, że w ogłoszeniu nie poruszono kwestii zwrotu kosztów dojazdu na plan.

