Król Karol III podjął decyzję. Wiadomo, czy zaprosił księcia Harry'ego i Meghan na koronację

Stosunki w rodzinie królewskiej są wyjątkowo napięte. Nie poprawia tego fakt, że książę Harry regularnie oczernia swoją rodzinę w mediach i to nie tylko podczas wywiadów, których chętnie udziela. Najpierw dolał oliwy do ognia w dokumencie na Netfliksie, a niedawno wydał autobiografię „Spare”, w której ujawnił wiele szczegółów z życia rodzinnego. Jak się jednak okazuje, mimo tego wszystkiego, jego ojciec król Karol III chce zobaczyć syna i jego żonę podczas koronacji.

Książę Harry i Meghan Markle zostali zaproszeni na koronację króla Karola III

Kilka dni temu świat obiegła informacja, że król Karol III eksmitował księcia Harry'ego i Meghan Markle i z ich posiadłości Frogmore Cottage. Jak wtedy donosił Daily Mail, decyzja o eksmisji byłej książęcej pary zapadła tuż po premierze „Spare” i była dość wymowna. Książę Harry i Meghan Markle nie byli nią zachwyceni. – To wszystko wydaje się ostatecznością i przypomina okrutną karę. To tak, jakby rodzina chciała całkowicie się od nich odciąć i wymazać ich na dobre. Harry i Meghan mają czas na wyprowadzkę do czasu koronacji – powiedział informator Daily Mail.

Według medialnych informacji, książę Harry i Meghan Markle już zabrali się za przeprowadzkę i zabierają z posiadłości swój dobytek. Król Karol III co prawda dał im czas do momentu swojej koronacji, ale najwyraźniej para chce mieć to jak najszybciej za sobą.

Wydawałoby się więc, ze w obliczu powyższych informacji król Karol nie zaprosi syna i jego żony na koronację, która ma się odbyć w maju. Teraz okazuje się, że wręcz przeciwnie. Media obiegła właśnie informacja, że była książęca para otrzymała zaproszenie drogą mailową.

– Mogę potwierdzić, że książę otrzymał niedawno korespondencję e-mailową z biura Jego Królewskiej Mości dotyczącą koronacji. Natychmiastowa decyzja o obecności księcia i księżnej nie zostanie przez nas w tej chwili ujawniona – powiedział rzecznik Harry'ego i Meghan w rozmowie z „The Times”.

