Książę Harry wziął udział w terapii na żywo. Wspomniał o Meghan, a ekspert zdiagnozował zaburzenia

Od kilku miesięcy książę Harry i Meghan Markle znów są na językach wszystkich. Stało się tak za sprawą głośnego dokumentu na Netfliksie, licznych wywiadów, a także autobiografii „Spare” księcia Harry'ego. To jednak nie koniec. Książę Harry znów postanowił otworzyć się przed publicznością i wziął udział w spotkaniu z doktorem Gaborem Maté, który jest ekspertem od traum. W trakcie rozmowy zdiagnozował u księcia Harry'ego zaburzenie.

Książę Harry wspomniał o Meghan Markle

Rozmowę księcia Harry'ego i doktora Maté mógł obejrzeć każdy po zapłaceniu za bilet. Konwersacja miała intymny charakter i przypominała spotkanie terapeutyczne. Mężczyźni poruszyli wiele tematów, rozmawiali o życiu po stracie i radzeniu sobie z nią. Książę Harry nie mógł też nie wspomnieć o swojej żonie Meghan Markle, która – jego zdaniem – uratowała go „przed samym sobą”.

– Moja żona uratowała mnie. Tkwiłem w tym świecie, a ona była z innego świata i pomogła mnie wyciągnąć z niego. Jednak żaden z elementów mojego obecnego życia nie byłby możliwy, gdybym sam tego nie dostrzegł – powiedział książę Harry.

Książę Harry podkreślił też zalety Meghan. – Moja partnerka jest wyjątkową istotą ludzką i jestem dozgonnie wdzięczny za mądrość i przestrzeń, którą była w stanie mi dać – podkreślił.

Nie jest tajemnicą, że to właśnie Meghan Markle zachęciła księcia Harry'ego do poddania się terapii w 2021 roku. – To było spotkanie z udziałem Meghan i wiedziałem, że jeśli nie pójdę na terapię i nie naprawię siebie, to stracę kobietę, z którą chciałem spędzić resztę życia – mówił wtedy Harry.

Ekspert zdiagnozował u Harry'ego zaburzenie

Doktor Gabor Maté wysłuchał księcia Harry'ego i w pewnym momencie postanowił postawić mu diagnozę. Pomogła mu w tym nie tylko rozmowa, ale i autobiografia „Spare”, w której książę Harry podzielił się wieloma osobistymi przeżyciami i przemyśleniami. Ekspert specjalizujący się w traumach stwierdził, że książę Harry cierpi na ADD, czyli zaburzenie koncentracji uwagi, które jest związane z impulsywnością. ADD jest traktowane jako podtyp ADHD.

– Dzięki za darmową sesję – zażartował książę Harry, gdy usłyszał diagnozę.

Doktor Gabor Maté sam cierpi na ADD. Na swoim koncie ma książkę „Scattered Minds: The Origin And Healing Of Attention Deficit Disorder”. Jego zdaniem ADD można wyleczyć i nie jest dziedziczne.

