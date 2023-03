„Rolnik szuka żony”. Justyna kłóci się z byłą partnerką Tomasza. Poszło o dzieci

Ostatnio media obiegły niepokojące informacje, jakoby Justyna i Tomasz z 9. edycji „Rolnik szuka żony” rozstali się. Wszystko przez to, że para usunęła wspólne konto na Instagramie. Powód był zupełnie inny. Okazuje się, że chodziło o ataki byłej partnerki Tomasza, która zarzuca mu, że nie interesuje się córkami.

„Rolnik szuka żony”. Justyna kłóci się z byłą partnerką Tomasza

Afera zaczęła się, gdy Justyna świętowała urodziny swojego syna. Pod zdjęciem pojawiła się lawina komentarzy kobiety, która zaczęła zarzucać parze z programu, że nie interesuje się dziećmi Tomasza z poprzedniego związku. Internauci szybko wywnioskowali, że kobieta musi być jego byłą partnerką. W komentarzach kobieta napisała, żeby Justyna „przypomniała partnerowi o urodzinach córki, bo obowiązek ojcowski to nie tylko przelew”.

Internauci byli zniesmaczeni komentarzami byłej partnerki Tomasza. „Pani Justyna nie wypowiada się publicznie na temat wspólnych Waszych dzieci i to Pani ją atakuje w sieci” – napisała jedna z internautek. Kobieta szybko zareagowała. „Mam nadzieję że jak już będą większe będą mogły poczytać i same wyciągną wnioski że są tylko przypadkiem w jego życiu” – napisała.

W pewnym momencie na ataki byłej partnerki Tomasza zareagowała Justyna. „Przecież napisałam, żeby spotkać się z dziećmi to napisałaś, że może kiedyś, bo muszą oswoić się, to nie pisz, że nie wyciągnęłam ręki do twoich córek” – napisała.

Kobieta jednak nie odpuszczała. „Nagrania do rolnika skończyły się w zeszłym roku w wakacje. Wyszły we wrześniu. A ty trzy dni temu pytasz mnie, czy spotkają się z tobą i twoim synem. Widzisz moje dzieci same decydują, czy chcą kogoś spotkać czy nie, a ich jakoś nie zapytałaś to raz. Dwa były święta, był Mikołaj i co, i mieliście je gdzieś. W dzień, w którym przepisowo tatuś powinien się nimi zejść wywiad dał do radia Wągrowiec. No wybacz, ale one nie są, nie będą waszymi zabawkami. No i niestety, ale prędzej czy później podziękują za trud wychowania.(...) Teraz jak już się wylało o dzieciach pamiętacie szybko. A do tej pory gdzie tatuś był?” – napisała eks Tomasza.

Te ataki spowodowały, że Tomasz i Justyna zdecydowali się zniknąć z social mediów. Pragną bowiem spokoju.

