„Rolnik szuka żony”. Kasia potwierdza rozstanie z Tomkiem. Opublikowała oświadczenie

Program „Rolnik szuka żony” bije rekordy popularności. Co sezon przyciąga tłumy widzów przed telewizory, a uczestnicy zyskują niemałą popularność. Nawet gdy program się zakończy, mogą liczyć na zainteresowanie swoich fanów, którzy śledzą każdy ich krok. To właśnie oni odkryli, że związek Kasi i Tomka z 9. edycji przestał istnieć. Teraz Kasia to potwierdziła.

„Rolnik szuka żony”. Kasia potwierdza rozstanie z Tomkiem

9 edycja „Rolnik szuka żony” była wyjątkowa. Tylko jeden uczestnik nie znalazł drugiej połowy. Wszyscy inni związali się ze swoimi kandydatkami (lub kandydatem w przypadku rolniczki). Niestety, jak się okazuje, w niektórych przypadkach zauroczenie szybko minęło. Mowa tu o Kasi i Tomku.

Jakiś czas temu internauci zauważyli, że z ich instagramowych kont zniknęły wszystkie wspólne zdjęcia. To natychmiast stało się powodem podejrzeń, że para zakończyła swój związek. Jak się okazuje, były to słuszne podejrzenia. Teraz Kasia opublikowała oficjalne oświadczenie.

„Nawiązując do ostatniego szumu medialnego z moim udziałem, chciałabym potwierdzić nasze rozstanie, aczkolwiek nie chcę tego komentować, tak samo, jak nowo pojawiających się artykułów na ten temat... Proszę o uszanowanie mojej decyzji i niepytanie o powody rozstania w wiadomościach prywatnych. Życie toczy się dalej i tak chcę to zostawić” – napisała Kasia.

Skomplikowana relacja Kasi i Tomka

Przypomnijmy, że relacja Tomka i Kasi od początku była skomplikowana. Najpierw rolnik wybrał Zuzannę. Kasia wspominała ten moment podczas finału i nie kryła łez. To była dla niej bardzo trudna chwila.– To był ten moment, kiedy chciałam dać temu szansę i wszystko zostało skreślone – powiedziała. Tomek stwierdził wtedy, że popełnił błąd. – To była moja decyzja, gdzie ja byłem już jakby dobity tym całym zastanawianiem się i dałem się ponieść emocji i tak ryzyk-fizyk. To był mój błąd.

Tymczasem Zuzanna oznajmiła, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Powiedziała, że „fajnie było im razem tak sobie posiedzieć i nacieszyć się chwilą”. Inaczej uważał jednak Tomek! – Było w porządku, tak. Do momentu, kiedy trwał program, ale jednak te oczy się otwierają i z dnia na dzień coraz więcej się widzi i w pewnym momencie ma się całkowity obraz – wyznał.

Zuzanna postanowiła się wytłumaczyć, dlaczego inaczej zachowywała się w programie, a inaczej później. – No nie byłam sobą w tym programie, byłam tam wyciszona i za bardzo nie chciałam mówić tam, byłam wycofana lekko, co Tomek też zauważył, bo ja nie jestem taką osobą, która tak od razu pokazuje swoje uczucia, takie wnętrze swoje. Te słowa moich przyjaciół tutaj wpłynęły na to wszystko – powiedziała.

Po tym, jak Tomek zorientował się, że Zuzanna jest niemal inną osobą poza kamerami, wybrał Kasię. Niestety, jak widać, nie na długo.

Ostatnio plotkowano o rozstaniu innej pary – Tomka i Justyny. Skasowali oni bowiem wspólne konto instagramowe. Okazuje się jednak, że u nich w związku wszystko jest w porządku.

