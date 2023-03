Ed Sheeran bał się o życie żony. Usłyszała straszną diagnozę, gdy była w ciąży

W maju rok temu Ed Sheeran i jego żona Cherry Seaborn powitali na świecie drugie dziecko, córkę. Wiadomość zaskoczyła fanów, bo artystka do końca utrzymywał wiadomość o ciąży żony w tajemnicy. – Chcę was poinformować, że mamy kolejną piękną dziewczynkę. Jesteśmy w niej zakochani – przekazał dumny tata. Teraz okazuje się, że drugiej ciąży nie tylko towarzyszyła ogromna radość, ale i strach

Ed Sheeran bał się o życie żony

Ed Sheeran opublikował osobisty wpis, w którym zapowiedział nadejście nowego albumu. „-” (Subtract). Sheeran ujawnił, że ma za sobą dużo osobistych przeżyć, co może świadczyć o tym, że znajdą one ujście w jego nowych utworach. Muzyk zdradził między innymi, że jego żona usłyszała straszną diagnozę, gdy była w ciąży. Do tego wokalista stracił najbliższego przyjaciela – Jamala Edwardsa, który zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków i alkoholu.

„W ciągu miesiąca moja ciężarna żona dowiedziała się, że ma guza, bez możliwości leczenia, aż do porodu. Mój najlepszy przyjaciel Jamal, mój brat, zmarł nagle, a ja stanąłem przed sądem, broniąc mojej uczciwości i kariery jako autora piosenek. Krążyłem po spirali strachu, depresji i niepokoju. Czułem się, jakbym tonął, z głową pod powierzchnią, patrząc w górę, ale nie będąc w stanie przebić się, by zaczerpnąć powietrza” – napisał Ed Sheeran.

Wokalista ujawnił, że tworzenie nowych utworów stało się dla niego formą terapii. Mógł przelać swoje myśli na papier, przy okazji nadając im znaczenie. Fani będą mogli usłyszeć nowe utwory już 5 maja 2023 roku. Wtedy płyta Eda Sheerana będzie miała swoją premierę.

Ed Sheeran wyjątkowo rzadko tak otwiera się przed fanami. Słynie z tego, że utrzymuje swoje życie prywatne w tajemnicy. Tak było nie tylko z informacją o ciąży, ale i nawet ślubie. Z Cherry wziął ślub w 2018 roku, a media dowiedziały się o tym po fakcie. Ed Sheeran i Cherry Seaborn pobrali się w grudniu w swoim domu w Suffolk w Anglii. W uroczystości wzięło udział 40 osób. Wokalista potwierdził medialne doniesienia dopiero w lipcu 2019 podczas internetowego wywiadu.

