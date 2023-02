Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa opowiedzieli o swoim związku. „Ta sytuacja mnie zaskoczyła”

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa są ze sobą od kilku lat. Para związała się niedługo po tym, jak były piłkarz rozstał się z Martyną Gliwińską. Do tej pory nie afiszowali się ze swoim uczuciem. Teraz postanowili ujawnić szczegóły związku w nowym numerze magazynu „Viva!”.

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa opowiedzieli o swoim związku

Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa wzięli udział nawet w sesji okładkowej. W wywiadzie natomiast były piłkarz i partner zmarłej Anny Przybylskiej przyznał, że już przestał wierzyć w znalezienie miłości.

„Był moment, w którym prawie pogodziłem się z tym, że dopóki dzieci nie podrosną, nie będę budować kolejnego związku. Ale gdy poznałem Zuzę, ta sytuacja mnie zaskoczyła. Zakochałem się” – powiedział.

Co ciekawe, Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa poznali się 20 lat temu, ale nie utrzymywali kontaktu. Zuzanna przez 10 lat mieszkała w USA. Znajomość odnowili dopiero niedawno.

„Kilka lat temu odnowiliśmy znajomość on-line i czasem pisaliśmy do siebie. Dopiero gdy dwa i pół roku temu przyjechała do Polski, spotkaliśmy się ponownie „w realu” i… tak już tu została. [...] Szybko zrozumiałem, że jestem zakochany, i zacząłem się zastanawiać, jak to wszystko pogodzić, jak zbudować nasze życie” – powiedział Jarosław Bieniuk.

Zuzanna Pactwa ujawniła, że szybko poczuła z Jarosławem nić porozumienia. Mogli ze sobą rozmawiać godzinami. – Nie chodziło o wygląd, tylko o to, że mieliśmy o czym rozmawiać. Poruszaliśmy mnóstwo tematów, śmialiśmy się z tych samych rzeczy… Jarek opowiadał o sobie, ja opowiadałam o mnie i byliśmy tym zafascynowani. Poczułam, że jest między nami połączenie, zrozumienie. I to głębokie – powiedziała.

